Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt Technologien der künstlichen Intelligenz (KI).

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Heuer sei der Anteil auf 37 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. 2025 wurde sie nur von etwa jedem vierten Unternehmen (26 Prozent) eingesetzt. Berücksichtigt werden in dieser Statistik nur Betriebe mit mindestens zehn Beschäftigten.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede - je nach Größe des Unternehmens. So nutzen 73 Prozent der Großunternehmen mit mindestens 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern KI, aber nur 49 Prozent der mittelgroßen Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten. Bei den kleinen Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten sind es 33 Prozent. In allen Größenklassen wird KI im Vergleich zum Vorjahr häufiger genutzt.

Unternehmen, die KI einsetzen, nutzen am häufigsten Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio (59 Prozent). Es folgen solche zur Analyse von Schriftsprache (54 Prozent) und Technologien zur Spracherkennung (45 Prozent). Diese werden vorrangig für Marketing oder Vertrieb (35 Prozent), zur Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder das Management (31 Prozent) sowie für Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung (28 Prozent) genutzt.

Nichtgebraucht meist mangels Wissens

Von den Unternehmen, die bisher keine KI-Technologien verwenden, haben 18 Prozent deren Einsatz bereits in Betracht gezogen. Nach den Gründen für den Nichtgebrauch gefragt, nannten diese Firmen fehlendes Wissen (65 Prozent) an erster Stelle.

Dahinter folgen Bedenken hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes und der Privatsphäre (61 Prozent), Unklarheit über die rechtlichen Folgen (60 Prozent), Inkompatibilität mit vorhandenem Bestand an Geräten, Software und Systemen (47 Prozent), Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (41 Prozent), zu hohe Kosten (36 Prozent) und ethische Überlegungen (27 Prozent). 18 Prozent dieser Unternehmen schätzen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in ihrem Betrieb als nicht sinnvoll ein.