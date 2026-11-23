Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger stehen die Freien Wähler vor einer historischen Zäsur. Die Parteispitze hat sich bereits auf einen Nachfolger festgelegt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit gerade einmal 37 Jahren gehört Fabian Mehring zur jungen Generation der Spitzenpolitiker. Der gebürtige Augsburger (Jahrgang 1989) ist in Bayern längst kein Unbekannter mehr.

Wer ist der neue Mann an der Spitze?

Seit November 2023 leitet er als Bayerischer Staatsminister für Digitales ein eigenes Ressort und war bei seiner Ernennung das jüngste Mitglied im bayerischen Kabinett.

Nun soll der promovierte Politikwissenschaftler die Freien Wähler sowohl als Bundesvorsitzender als auch – im Rahmen einer Doppelspitze – als bayerischer Landesvorsitzender in die Zukunft führen. Die formale Wahl auf den kommenden Parteitagen gilt nach der Nominierung durch die Gremien als sicher. Die zweite Person für die künftige Doppelspitze der Freien Wähler in Bayern steht noch nicht fest.

Mehrings Aufstieg innerhalb der Partei verlief in den letzten Jahren rasant: Seit 2014 sitzt derSchwabe im Kreistag des Landkreises Augsburg. 2018 zog er erstmals in den Bayerischen Landtag ein und organisierte bis 2023 als Parlamentarischer Geschäftsführer die Arbeit der Landtagsfraktion.

Im April 2024 übernahm er den Bezirksvorsitz in Schwaben, bevor er im Oktober 2025 zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt wurde.