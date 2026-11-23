In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Kehl im Südwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg sind mehrere tote Menschen entdeckt worden.

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In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Kehl im Südwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg sind mehrere tote Menschen entdeckt worden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien vor Ort, teilte die Polizei am Montag mit. Kurz vor Mittag sei die Wohnung einer Familie mit mehreren Kindern überprüft worden. Dabei fanden Einsatzkräfte mehrere leblose Menschen. Weitere einzelne Betroffene mussten medizinisch versorgt werden.

Wegen einer möglichen Gasbelastung konnten erste Helfer demnach nicht in die Wohnung und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten weitere Wohnungen im Gebäude überprüft, derzeit bestehe keine Gefahr. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr freigegeben worden war, nahm die Kriminalpolizei Ermittlungen auf. Zu den weiteren Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.