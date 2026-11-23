Etwa 450 Schulen in Deutschland haben am Montag in der Früh Bombendrohungen per E-Mail erhalten.

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Die Schreiben mit dem Betreff "Der Tod erwartet dich" hätten nach Angaben der Polizei alle denselben Wortlaut, berichtete die "Bild"-Zeitung. Die Polizei in Freiburg bestätigte, dass über den Notruf Meldungen über angebliche Bombendrohungen an Schulen eingegangen seien. "Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an über 450 Schulen verschickt."

Von wem die Drohschreiben stammten, müsse nun ermittelt werden. In Thüringen gingen die Ermittler "nicht von einer Ernsthaftigkeit der Bombendrohungen aus", teilte die dortige Polizei dem Bericht zufolge mit. Die Beamten ermittelten wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Sie empfahlen demnach, die Schulen nicht zu räumen. Einzelne Schulen hätten die Kinder am Morgen jedoch nach Hause geschickt, sagte ein Sprecher laut "Bild". Dorthin seien zudem Streifen geschickt worden.

Das Innen- und das Kultusministerium in Hannover bestätigten darüber hinaus Bombendrohungen gegen mehrere Schulen in Niedersachsen. Zum Ausmaß machten die Ministerien zunächst keine Angaben. Generell seien die Schulen angehalten, bei Eingang einer Drohung die Polizei zu kontaktieren und Anzeige zu erstatten. Im November hatte es in Italien Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben. Dort wurden zahlreiche Schulen evakuiert. Davor war der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen.