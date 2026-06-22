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Hagel-Alarm

Heute drohen neue Unwetter – vor allem im Osten

© Getty
In Teilen Österreichs muss man mit Starkregen und Hagel rechnen.
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Die Hitzewelle hält weiter an. Am Montag steigen die Temperaturen verbreitet auf 28 bis 35 Grad, in den Tälern des Westens sowie im Flachland des Ostens sind die höchsten Werte zu erwarten. Dazu scheint zunächst häufig die Sonne, doch die stabile Wetterlage gerät im Tagesverlauf zunehmend ins Wanken.

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Heftige Gewitter

Bereits am Nachmittag bilden sich über dem Berg- und Hügelland zahlreiche Quellwolken. In weiten Teilen des Landes steigt die Gewitterneigung deutlich an. Besonders abseits der westlichen Landesteile muss mit kräftigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Lokal können die Gewitter von Starkregen, stürmischen Böen und sogar Hagel begleitet werden. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord, kann jedoch in Gewitternähe vorübergehend deutlich auffrischen.

© Geopshere Austria

Auch am Dienstag setzt sich die heiße und teilweise schwüle Wetterlage fort. Die Höchstwerte erreichen erneut 27 bis 34 Grad. Zwar zeigt sich die Sonne zeitweise, gleichzeitig entstehen aber wieder größere Quellwolken. Schon am Vormittag sind vor allem im Norden vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich.

Im weiteren Tagesverlauf breiten sich die Gewitterrisiken auf das gesamte Bundesgebiet aus. Am Nachmittag lassen sich teils kräftige Gewitter praktisch nirgendwo ausschließen. Besonders dort, wo die schwüle Luft am stärksten ausgeprägt ist, können sich die Gewitter rasch entwickeln und lokal intensiv ausfallen.

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