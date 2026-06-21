Zwei tödliche Badeunfälle im Gänsehäufel an einem Tag

Ein dramatischer Tag im Wiener Gänsehäufel endete in einer Tragödie.

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Am Nachmittag des Hitze-Sonntags mit Temperaturen von über 35 Grad rückten die Einsatzkräfte im Wiener Gänsehäufel zu einem dramatischen Großeinsatz aus. Ein 39-jähriger Familienvater ging kurz vor 16 Uhr vor den Augen seiner Ehefrau und der beiden Kinder im Bereich des Oststrands in der Alten Donau unter.

Zehn Taucher suchen im Wasser

Augenzeugen verständigten umgehend die Rettungskräfte, die mit Hubschrauber, Polizei, Feuerwehr und sechs Teams der Berufsrettung anrückten. Feuerwehrsprecher Christian Feiler bestätigte gegenüber oe24: "Wir sind mit allen verfügbaren Kräften vor Ort. Zehn Feuerwehrtaucher suchten nach dem Abgängigen." Laut Feiler konnte der 39-Jährige rasch geborgen werden: "Aufgrund der genauen Zielpunktangabe von Zeugen konnten wir den Mann in kürzester Zeit finden." Wie lange er zuvor schon unter Wasser war, ist unklar. Am Strand starteten die Einsatzkräfte sofort mit Reanimationsversuchen. Für den zweifachen Vater kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

Video zum Thema Rettungseinsatz im Strandbad Gänsehäufel © Viyana Manset Haber

Die Familie des Verunglückten erlitt einen Schock und musste den tragischen Vorfall mitansehen. Die Angehörigen wurden noch an Ort und Stelle von einem Krisenteam versorgt. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelte, ist noch unklar, wobei die große Hitze das Risiko für Kreislaufprobleme deutlich erhöht.

Mehrere Einsatzfahrzeuge und Menschen am Alte-Donau-Ufer bei einem Rettungseinsatz. © Viyana Manset Haber

Zweiter tödlicher Unfall am Abend

Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren tödlichen Badeunfall im Gänsehäufel. Gegen 19 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil ein 24-jähriger Badegast vermisst wurde. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Mann und konnten ihn schließlich aus dem Wasser bergen. Auch in diesem Fall blieb die eingeleitete Wiederbelebung laut Bestätigung der Berufsrettung leider ohne Erfolg.

Weitere vermisste Person rasch gefunden

Die Rettungskräfte standen an diesem extrem heißen Tag, der Tausende zur Abkühlung an die Gewässer trieb, im absoluten Dauereinsatz. Bereits am Vormittag gegen 11:30 Uhr kreiste ein Rettungshubschrauber über dem Bad. Eine Person war nicht zu ihrem Platz zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden. Hier gab es jedoch schnell Entwarnung: Die vermisste Person wurde wenig später wohlauf gefunden.