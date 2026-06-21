Baby-Wunder im McDonald's: So lief die Geburt ab

Eine unglaubliche Geburt sorgt in Wien für Aufsehen: Weil es das kleine Baby auf dem Weg ins Spital plötzlich extrem eilig hatte, kam es kurzerhand in einer McDonald's-Filiale zur Welt.

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Am Donnerstag erlebten Vasile und Monica aus Schwechat Stunden, die sie wohl nie vergessen werden. Gegenüber oe24 schildert der Vater die turbulente Geburt. Zunächst war die Familie mit dem dreijährigen Sohn noch gemütlich in einem Restaurant Abendessen. Danach ging es nach Hause, bevor er in die Nachtschicht fuhr. Doch nur eine halbe Stunde später meldete sich seine schwangere Frau bei ihm und klagte über starke Bauchschmerzen.

Vasile reagierte sofort: Er rief eine Nachbarin an und fragte sie, ob sie auf seinen Sohn aufpassen kann. Anschließend kontaktierte er einen Freund, der Monica rasch ins Spital bringen sollte. Doch auf der A4 Ostautobahn gab es eine Baustelle, erzählt Vasile. Da das Baby sein Kommen plötzlich unmissverständlich ankündigte, fuhr der Freund von der Autobahn ab und steuerte eine McDonald's-Filiale in der Jedletzberger Straße in Wien an. Laut Vasile war es zu diesem Zeitpunkt ungefähr 23 Uhr.

Ein Monat vor Geburtstermin geboren

Monica habe in dieser Ausnahmesituation Panik und Angst gehabt, erzählt ihr Partner. Letztendlich brachte sie das Kind in dem Restaurant komplett alleine auf die Welt. Von den Mitarbeitern vor Ort gab es eine Wärmefolie als Decke für das Neugeborene, das rund ein Monat vor dem eigentlichen Termin das Licht der Welt erblickte. Nur wenig später trafen auch die Rettungssanitäter des Samariterbundes der Gruppe Favoriten ein.

Vater durchschneidet die Nabelschnur

Auch Vasile schaffte es noch, seine Nachtschicht zu unterbrechen und rechtzeitig dazuzustoßen. Für den frischgebackenen Vater gab es einen unvergesslichen Moment: Die alarmierte Rettung unterstützte vor Ort, und er durfte selbst zur Tat schreiten. "Ich durfte dann sogar die Bauchnabelschnur durchschneiden", schildert er gegenüber noe.ORF.at. Mutter und Tochter Emily wurden anschließend wohlauf in ein Krankenhaus transportiert und dürfen dieses voraussichtlich am Montag wieder verlassen.