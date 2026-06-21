Gibt's nicht oft: Hoeneß lobt Nagelsmann

Nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale sieht Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gute Chancen auf den WM-Titel für Deutschland.

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"Wenn sie so zu einer Mannschaft zusammenwachsen und der Trainer immer so gut wechselt wie gestern, kann es was werden", erklärte der 74-jährige Uli Hoeneß am Rande des Basketball-Finales in Berlin. Da es sich um ein Ereignis innerhalb einer Woche handelt, fand dieses Spiel am Samstag statt. Bundestrainer Julian Nagelsmann bewies beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste das perfekte Händchen bei seinen Einwechslungen. Der 38-jährige Coach brachte den späteren Doppelpacker Deniz Undav und den Vorbereiter Nadiem Amiri ins Spiel, die die Partie schlussendlich zugunsten der deutschen Mannschaft entschieden.

Perfektes Händchen von Nagelsmann

Durch ein Remis im Parallelspiel der Gruppe, bei dem sich Ecuador und Curaçao mit einem 0:0-Unentschieden trennten, ist Deutschland der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Das positive Feedback vom Bayern-Ehrenpräsidenten kommt dabei durchaus überraschend für die Fachwelt. Zuvor hatte der streitbare Hoeneß die Kaderpolitik von Bundestrainer Julian Nagelsmann nämlich noch in aller Deutlichkeit bemängelt.

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Überraschendes Lob nach Kritik

Besonders die Nominierungen und die sportliche Rolle rund um den 31-jährigen Joshua Kimmich sowie den 36-jährigen Oliver Baumann standen im Zentrum seiner sportlichen Einwände. Nach den jüngsten Ereignissen auf dem Spielfeld schlägt der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters nun aber deutlich positivere Töne an und traut der Mannschaft im weiteren Verlauf des Turniers den ganz großen Wurf zu.