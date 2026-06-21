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Bei 4:0-Gala

Nach Rekord-Blamage: Oyarzabal schlägt doppelt zurück

Matchwinner Mikel Oyarzabal
© Getty Images
Zwischen Spott und Jubel liegen manchmal nur wenige Tage. Spaniens Mikel Oyarzabal kann davon aktuell ein Lied singen.
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Vom WM-Pechvogel zum Matchwinner in nur wenigen Tagen! Mikel Oyarzabal hatte beim überraschenden 0:0 Spaniens gegen Außenseiter Kap Verde noch für einen kuriosen Negativrekord gesorgt.

Erst WM-Blamage – dann Doppelpack!

Der Stürmer von Real Sociedad war der erste Spieler seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolvierte, ohne ein einziges Mal den Ball zu berühren. Drei Scorerpunkte gegen Saudi-Arabien Doch statt sich vom Negativ-Rekord aus der Bahn werfen zu lassen, schlug der 29-Jährige eindrucksvoll zurück.

Gegen Saudi-Arabien zeigte Oyarzabal von der ersten Minute an ein völlig anderes Gesicht – und wurde zum Mann des Abends. Zunächst servierte er Jungstar Lamine Yamal den Führungstreffer (11.) auf dem Silbertablett, ehe er selbst eiskalt zuschlug.

Innerhalb von nur drei Minuten schnürte er einen Doppelpack (21.;24.) und stellte die Weichen früh auf Sieg. Die Belohnung: Nach einer furiosen ersten Hälfte durfte Oyarzabal bereits zur Pause Feierabend machen.

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