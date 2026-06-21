TV
E-Paper
Sport

4:0-Torparty

Spanien lässt Saudis keine Chance

© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Spanien ist bei der WM 2026 angekommen! Die Furja Roja zerlegte Saudi-Arabien mit 4:0 und ist voll auf Kurs.
OE24 auf Google bevorzugen

Mehr dazu in Kürze...

Spanien gegen Saudi-Arabien

1 / 6

© EPA

© EPA

© GEPA pictures

Auch interessant

FPÖ will Studierte länger arbeiten lassen

Stark! Vienna Vikings zerlegen London mit 62:10

Alle Mann an Bord: Letztes ÖFB-Training absolviert

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gegen Messi zur 100! Sabitzer vor ÖFB-Rekordnacht

Argentinien-Stars zeigen sich als Feinschmecker

Star-Trainer schimpft über WM-Trinkpausen

Fixiert Norwegen den Aufstieg gegen Senegal?

DFB-Star droht WM-Aus

ÖFB-Gruppe: Jordanien gegen Algerien

Frankreich will Top-Serie gegen Irak fortsetzen

Spanien lässt Saudis keine Chance

Über 40 Grad! Public Viewings abgesagt

16 Dollar! Bier-Schock bei Österreich-Spiel in Dallas