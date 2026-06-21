0:0 - Iran holt Punkt gegen Belgiens Remis-Könige

Drittes Spiel in Gruppe G, drittes Remis. Belgiens und Irans Remis-Könige trennen sich mit einem torlosen 0:0, womit beide Teams am letzten Spieltag mit einem Sieg den Aufstieg fixieren können.

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In der Fußball-WM-Gruppe G ist es nach wie vor spannend. Favorit Belgien blieb am Sonntag auch im zweiten Spiel sieglos und muss nun um den Aufstieg in die K.o.-Runde zittern. Die "Roten Teufel" kamen in Los Angeles trotz langer Feldüberlegenheit nicht über ein 0:0 gegen den Iran hinaus. "Team Melli" brachte damit erstmals die ersten beiden WM-Partien ohne Niederlage hinter sich. Das erste Gruppenspiel hatten beide Teams jeweils schon mit einem Remis beendet.

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In Los Angeles, wo Hunderttausende Menschen mit iranischen Wurzeln leben und die größte iranische Auslandsgemeinde weltweit bilden, setzte Belgien den Außenseiter von Beginn an heftig unter Druck. Der oft besprochene letzte Pass gelang aber nicht, bei den Abschlüssen mangelte es an Präzision und Glück. In der 66. Minute wurde Belgiens Innenverteidiger Nathan Ngoy wegen einer Notbremse gegen Mehdi Taremi vom Platz gestellt. Mit einem Mann mehr brachten die Iraner das Ergebnis anschließend über die Zeit. Das 0:0 im ersten WM-Duell der beiden Nationen darf durchaus als Erfolg für sie gewertet werden. Beide Teams halten aktuell bei zwei Punkten.

Lukaku von Beginn an, Doku fehlte

Bei Belgien fehlte der erkrankte Topstar Jeremy Doku von Manchester City, dafür spielte Sturm-Routinier Romelu Lukaku erstmals bei dieser Weltmeisterschaft von Beginn an. Trainer Rudi Garcia stellte sein Team im Vergleich zum 1:1 gegen Ägypten insgesamt auf vier Positionen um. Beim Iran konnte Chefcoach Amir Ghalenoei aus dem Vollen schöpfen - aber nur, was das Personal auf dem Rasen betraf: Aufgrund des noch nicht beendeten Kriegs im Nahen Osten darf die Mannschaft weiterhin nur direkt vor ihren Spielen in die USA einreisen, dabei bekamen wichtige Mitarbeiter des Trainers kein Visum.

Belgien gegen Iran 1 / 8 © APA/AFP/ETIENNE LAURENT © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN © EPA

Lukaku stellte sich gleich mit einem ruppigen Foul an Irans Torhüter Alireza Beiranvand ein und bekam dafür von Schiedsrichter Dario Herrera die Gelbe Karte gezeigt. Ungeachtet dessen kam Belgien gut in die Partie und setzte die iranische Fünferkette mit flüssigen Kombinationen, Geschwindigkeit und Flanken unter Druck. Kevin De Bruyne, Maxim De Cuyper und Lukaku hatten bei den ersten Abschlüssen kein Glück. Kapitän Youri Tielemans (22.) scheiterte mit einem Schuss auf das kurze Eck an Beiranvand. Kurz darauf traf Iran-Goalgetter Taremi mittels Freistoßtrick zum vermeintlichen 1:0 für den Außenseiter, stand dabei jedoch knapp im Abseits.

Brotlose Kunst aus Belgien

Die Belgier beschlagnahmten weiter den Ball, waren aber in der gefährlichen Zone vor dem Tor nicht zwingend. Auch De Cuyper (44.) fand aus spitzem Winkel in Beiranvand seinen Meister, Alexis Saelemaekers (50.) traf nur das Außennetz. Die bis dahin beste Chance versemmelte De Cuyper in der 59. Minute kurz vor der Torlinie. Der Iran kam fast nicht zum Atmen und hielt mit zunehmender Härte dagegen. Bei ihren seltenen Gegenstößen war die Nummer 22 des FIFA-Rankings jedoch hellwach, so wie etwa in der 53. Minute: Thibaut Courtois wehrte spektakulär einen Taremi-Volley ab.

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Nach dem Foul von Ngoy als letzter Mann und seinem Ausschluss agierte "Team Melli" etwas mutiger. Courtois hielt einen Ezatolahi-Distanzschuss (81.) im Nachfassen fest, De Cuyper (86.) fand erneut nur Beiranvand. Schließlich flog noch ein Schlenzer des eingewechselten Dodi Lukebakio in der Nachspielzeit knapp daneben. Für Belgien, das nun bereits 15 Spiele in Serie ungeschlagen ist, geht es am letzten Spieltag der Gruppenphase am kommenden Freitag (Samstag, 5.00 MESZ) gegen Neuseeland. Der Iran muss zeitgleich gegen Ägypten bestehen.