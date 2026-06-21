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Tödlicher Unfall

Lkw überrollt Mann beim Wenden – 25-Jähriger stirbt

Notarzt
© fotokerschi.at
Bei einem tragischen Vorfall in Terfens (Bezirk Schwaz) hat ein 25-Jähriger sein Leben verloren. Der junge Mann wurde im Veranstaltungsbereich nahe des Badesees Weißlahn von einem Lastwagen überrollt.
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Am Sonntag gegen 16:55 Uhr kam es in einem Veranstaltungsbereich nahe des Badesees Weißlahn in Terfens zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Österreicher war mit seinem Lkw zum dortigen Veranstaltungszelt gefahren, um über eine Laderampe Ladetätigkeiten durchzuführen.

Tragischer Vorfall beim Wenden

Als der Fahrer das Fahrzeug wenden wollte, kam es zur Katastrophe. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 35-Jährige mit dem Hinterrad seines Lastwagens über einen 25-jährigen Österreicher. Der junge Mann erlitt an der Unfallstelle so schwere Verletzungen, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam.

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Notarzt stellt Tod fest

Die umgehend verständigten Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle, doch der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Um die genauen Umstände der Tragödie zu klären, wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Nach dem Abschluss der polizeilichen Erhebungen werden die Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz übermittelt.

Großer Einsatz der Rettungskräfte

Bei dem tödlichen Vorfall standen zahlreiche Einsatzkräfte bereit. Die Freiwillige Feuerwehr Kolsass war mit neun Mitgliedern und einem Fahrzeug vor Ort, die Feuerwehr Terfens half mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen. Zudem waren der Rettungsdienst mit Notarzt, Sanitäter und ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei im Einsatz.

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