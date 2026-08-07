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Wien: Bäckerei Felber liefert jetzt mit E-Lkw

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Besitzerin Doris Felber ist auf den E-LKW stolz.
© Tobias Holzer
Die Wiener Traditionsbäckerei Felber elektrifiziert ihre Lieferlogistik und nutzt seit Ende 2025 zwei E-Lkw zur Belieferung ihrer rund 50 Filialen.
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Die Fahrzeuge fahren auf planbaren, frühmorgendlichen Routen und werden am Betriebsstandort teilweise mit selbst erzeugtem Solarstrom geladen. Das Projekt wurde vom Mobilitätsministerium mit 95.000 Euro aus dem Programm eMOVE Austria gefördert.

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Mobilitätsminister Peter Hanke lobt die erfolgreiche Umsetzung: "Die Bäckerei Felber zeigt eindrucksvoll, dass emissionsfreie Lieferlogistik auch im täglichen Betrieb eines traditionsreichen Familienunternehmens funktioniert. Mit unserer Förderung konnten zwei E-Lkw angeschafft werden, die in fünf Jahren rund 270.000 Kilometer emissionsfrei unterwegs sein und rund 125 Tonnen CO₂ einsparen werden." Er betonte zudem, dass in den Jahren 2027 und 2028 weitere 330 Millionen Euro an Fördergeldern für die E-Mobilität bereitstehen.

Zeigt Vorteile von E-Fahrzeuge

Geschäftsführerin Doris Felber unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung: "Als Wiener Familienunternehmen tragen wir Verantwortung. Mit unseren neuen E-Lkw können wir unsere Filialen zuverlässig, leise und emissionsfrei mit frischem Gebäck versorgen. Die Unterstützung des Mobilitätsministeriums war ein wichtiger Baustein, um diesen Schritt wirtschaftlich umsetzen zu können." Das Praxisbeispiel beweise so die klaren ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile von E-Fahrzeugen im regionalen Güterverkehr.

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