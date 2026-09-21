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Über 60 Events: Favoriten wird zur Kultur-Bühne

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Eine Woche lang steht Favoriten ganz im Zeichen von Musik, Kunst und Begegnung: Das Kulturfestival "FAVORITE FALL" bringt frischen Schwung in den 10. Wiener Gemeindebezirk.
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Bereits zum dritten Mal verwandelt sich Favoriten in eine große Bühne unter freiem Himmel. An sieben Tagen (21. bis 27. September verteilt sich das Festivalprogramm auf zahlreiche Standorte im Bezirk und setzt dabei auf niederschwelligen Zugang: Der Großteil der Veranstaltungen kann kostenlos besucht werden. Von Konzerten über Diskussionen bis hin zu innovativen Kulturformaten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

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Zu den Höhepunkten zählen tägliche Auftritte bekannter Künstler und Bands. Mit dabei sind unter anderem Nino aus Wien, Das Schottische Prinzip, Kurpark, MEIA sowie weitere Musikacts, die Favoriten mit ihren Konzerten beleben. Erstmals macht im Rahmen der Wiener Musiktheatertage auch experimentelles Musiktheater Station im Bezirk.

Unter dem Motto "How to unite in dividing times" beschäftigt sich das Festival mit der Frage, wie Zusammenhalt gelingen kann. Dafür wurde mit dem "PUBLIC POLIS PROCESS" ein neues Veranstaltungsformat geschaffen, das Theater, Diskussion und Podcast miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht dabei der direkte Austausch der Menschen und die Idee, Demokratie aktiv erlebbar zu machen.

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