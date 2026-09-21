THE TRAIN: Schienen des Schicksals in Wien

Ein Zug. Eine Mission. Kein Zurück. Am Dienstag, 22. September 2026, hält der internationale Spionage-Thriller "THE TRAIN" in Wien – und rollt mit seiner großen Österreich-Premiere direkt ins Hollywood Megaplex Gasometer. Die Spannung ist förmlich greifbar, bevor sich auch nur der erste Vorhang hebt.

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Bevor die Leinwand ihr dunkles Geheimnis preisgibt, rollt der rote Teppich aus – und mit ihm ein Aufgebot, das seinesgleichen sucht. Stargast Ralf Möller schreitet ebenso über das Parkett wie Simone Lugner, begleitet von zahlreichen weiteren Gesichtern aus Film, Fernsehen und Society. Ein Abend, an dem Glamour auf Spannung trifft.

Doch auch jene, die diese fesselnde Geschichte erst zum Leben erweckt haben, sind mit an Bord: Regisseur Boris Volodarsky, der die Fäden dieses internationalen Meisterwerks in der Hand hielt, Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall sowie Madalina Bellariu Ion mischen sich unter das Premierenpublikum. Ein Zusammentreffen von Kreativköpfen, wie man es selten erlebt.

Ein Österreicher als eiskalter Killer

Besonders elektrisierend: Mit Christoph Schlagenhaufen steht ein österreichisches Schauspieltalent im Zentrum des dunklen Geschehens. Er schlüpft in die Rolle des ungarischen Auftragskillers Miklos Varga – eine Figur, die dem Publikum garantiert einen Schauer über den Rücken jagen wird. Heimischer Nachwuchs, internationale Bühne.

Wenn ein Luxuszug zum Schauplatz der Gefahr wird

"THE TRAIN" verwebt internationale Spionage, packende Action und nervenzerreißende Thriller-Elemente zu einem cineastischen Rausch – und das vor der atemberaubenden Kulisse des legendären Majestic Imperator Train de Luxe. Ein Zug, der Geschichte atmet, wird zur Bühne für Verrat, Gefahr und Intrigen, die niemand kommen sieht.

Die Fakten zum großen Abend

📍 Ort: Hollywood Megaplex Gasometer, Wien

📅 Datum: Dienstag, 22. September 2026

🎬 Filmbeginn: 19:30 Uhr

Doch der rote Teppich ist erst der Anfang: Ein exklusiver Live-Auftritt, eine mitreißende Fashion Show und weitere Überraschungsgäste warten darauf, den Abend in ein unvergessliches Erlebnis zu verwandeln. Wer glaubt, alles zu wissen, wird eines Besseren belehrt.

Der Countdown läuft

Ab 24. September 2026 verlässt "THE TRAIN" die Premierenbühne und rast direkt in die Kinos ganz Österreichs. Schnallen Sie sich an – dieser Zug macht keine Zwischenstopps.