Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Überraschung

Magic World Vienna: VIP-Status für 100.000. Gast

OR
von
Man feiert einen besonderen Meilenstein.
© zVg Magic World Vienna
Die Magic World Vienna feiert einen besonderen Meilenstein: Mit Jasmin Seferovic aus Wien wurde die 100.000. Besucherin der Magie-Erlebniswelt begrüßt.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei ihrem ersten Besuch wurde sie mit ihrer Familie völlig überraschend in den VIP-Status erhoben. Neben persönlichem Empfang durch die Gastgeber Anca und Lucca Lucian erhielt sie exklusive Geschenke sowie VIP-Tickets für kommende Shows, wie die Premiere von "EVOLUTION".

Auch interessant

Italien: Diese verrückte Urlauber-Verbote gelten nun

Gratis abkühlen: Diese "Coolen Zonen" öffnen am Wochenende in Wien

Mücke, Zecke oder Wespe: Dieser Check verrät, was Sie gestochen hat

Die Gewinnerin zeigte sich begeistert: "Es war das erste Mal, dass wir in der Magic World Vienna waren – und dann gleich so eine Überraschung, die 100.000. Besucherin zu sein! Alle Erwartungen an die Show wurden übertroffen."

Hochkarätiges internationales Ensemble

Auch Weltmeister Lucca Lucian ist stolz auf den Erfolg: "Wir freuen uns sehr über 100.000 Besucher. Unsere Programme für Groß und Klein sind einzigartig für Wien und Europa." Noch bis zum 30. August 2026 präsentiert die Erlebniswelt zudem ein hochkarätiges internationales Ensemble. Auf dem Programm stehen spektakuläre Großillusionen von Mag Edgard & Company aus Spanien, die Comedy-Magie der französischen Legende Gaëtan Bloom, der moderne Zirkus-Mix des Venezolaners Winston Fuenmayor sowie die visuelle Magie des Finnen Hannu Juntunen.

Mit großen Abendshows und Formaten wie "Magie für Kids" verbindet die Magic World Vienna Weltklasse-Magie mit Familienunterhaltung und macht Wien zum Treffpunkt für Künstler und Publikum aus aller Welt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hitzeschutz-Kontrollen decken 230 Verstöße auf

Bier-Ranking: Wiens Top 5 Mikrobrauereien

Wien: Bäckerei Felber liefert jetzt mit E-Lkw

S-Bahn: Jetzt werden die Nordäste gekappt

Obonya und Rauch bei Aktion gegen Männergewalt

Junge Männer gefoltert: Elf Jahre Haft

Grüne fordern Hitzeschutzplan für Tiere

Magic World Vienna: VIP-Status für 100.000. Gast

ImPulsTanz-Rekord: 200.000 Besucher in Wien

Filmfestival Wien: Das Star-Programm am Wochenende