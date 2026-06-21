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Bis zu 37 Grad

Hitze-Hammer: Jetzt wird es noch heißer

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Laut Geosphere-Prognose sind Freitag Höchstwerte bis zu 37 Grad Celsius möglich
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Kein Ende der Hitzewelle, die in Österreich seit der Wochenmitte für Höchstwerte jenseits der 30 Grad und insbesondere in Wien bereits für Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad sorgt. Die Geosphere-Prognose vom Sonntag lässt hier keine Zweifel offen, denn bis Freitag sollen die Temperaturen noch einmal leicht zulegen: Höchstwerte bis zu 37 Grad Celsius sind dann angesagt. Der Sonnenschein dominiert und kann nur von lokalen Gewittern kurzzeitig getrübt werden.

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"Hochsommerlich und sonnig" lautet daher das Motto für den Montag. Nur am Nachmittag nimmt die Gewitterneigung über den Bergen in der Osthälfte und generell im Nordosten deutlich zu. Der schwache bis mäßige Wind kann am Alpenostrand auch lebhaft werden und kommt aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen zwischen 16 und 22 Grad werden von Tageshöchstwerten zwischen 28 bis 35 Grad abgelöst.

© Getty Images/iStockphoto

Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne, mächtige Quellwolken und nachfolgend lokale Wärmegewitter entstehen vorwiegend über den Bergen. Der Wind weht wieder schwach bis mäßig, meist aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 14 und 22 Grad und erreichen tagsüber zwischen 29 und 34 Grad.

Es geht noch heißer

Am Mittwoch könnte der Dauersonnenschein nur über den Bergen von lokalen Wärmegewittern unterbrochen werden. Der Wind weht bis Freitag meist nur schwach und die Frühwerte zwischen zwölf und 22 Grad steigen im weiteren Verlauf auf 28 bis 35 Grad. Auch am Donnerstag bleibt die Sonne Sieger, nur über den Bergen entstehen lokale Wärmegewitter. 15 bis 23 Grad am Morgen und Tageshöchsttemperaturen 29 bis 35 Grad sind angesagt.

Der Trend zu Sonne samt Hitze hält auch am Freitag an, selbst am Nachmittag gibt es nur wenige Quellwolken und diese vor allem im Westen und Südwesten des Landes. Dort könnten vereinzelt Regenschauer oder Wärmegewitter möglich sein. Mit 14 bis 21 Grad startet der Tag und liefert dann Höchstwerte zwischen 32 bis 37 Grad.

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