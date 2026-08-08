Jetzt kommt die nächste Mega-Hitze

Die große Hitze bleibt Österreich auch in den kommenden Tagen erhalten.

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Auch in den kommenden Tagen bleibt es vielerorts hochsommerlich warm, stellenweise werden erneut Temperaturen deutlich über 30 Grad erreicht. Zwar ziehen immer wieder Quellwolken auf und vor allem im Bergland sind Schauer und Gewitter möglich, eine nachhaltige Abkühlung zeichnet sich jedoch nicht ab.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Am Samstag setzt sich nach letzten Restwolken im Osten und Südosten im Tagesverlauf verbreitet die Sonne durch. In den Tälern können sich am Morgen noch Nebel- und Hochnebelfelder halten. Am Nachmittag entstehen vor allem über den Bergen kräftigere Quellwolken, lokale Schauer und Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 32 Grad.

Noch heißer wird es am Sonntag. Vielerorts scheint die Sonne nahezu ungestört, lediglich im Bergland nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag zu. Entlang des Alpenhauptkamms und später auch im Westen können Schauer und Gewitter niedergehen. Abseits davon bleibt es trocken und heiß. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 34 Grad.

Bis zu 37 Grad

Der Montag könnte zum nächsten Hitzetag werden. Während im Westen und Norden bereits in der Früh erste Wolken und lokale Schauer auftreten, hält sich im Osten und Süden zunächst noch länger die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich jedoch verbreitet Quellwolken, die Schauer- und Gewittergefahr nimmt zu. Im Osten und Südosten dürfte es dennoch trocken bleiben. Gleichzeitig dreht der Wind auf West und frischt auf. Mit bis zu 37 Grad wird es vor allem im Osten erneut extrem heiß. Bei Gewittern sind auch Sturmböen möglich.

Am Dienstag geht die Hitze leicht zurück, bleibt aber bestehen. Nach einem sonnigen Vormittag entstehen am Nachmittag vor allem im Bergland und Süden Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad.

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Auch Mittwoch und Donnerstag bringen weiterhin sommerliche Verhältnisse. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, ehe sich über den Bergen Quellwolken bilden. Vor allem im Westen und Südwesten sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 33 Grad.

Wetter-Sturz ab 15. August?

Am Donnerstag dominiert erneut der Sonnenschein. Einzelne kleinräumige Schauer oder Gewitter sind möglich, meist bleibt es aber trocken. Mit 26 bis 34 Grad bleibt es hochsommerlich, wobei es im Westen am heißesten wird.

Ende der nächsten Woche könnte die Hitze dann aber vorbei sein. Aktuellen Prognosen zufolge kündigt sich dann ein markanter Temperatursturz an.