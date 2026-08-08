Öffnungszeiten
Freibad-Hammer: Stadt Wien informiert alle Badegäste
Wien. Ursprünglich war die Verlängerung der Öffnungszeiten der betroffenen Wiener Freibadstandorte nur bis zum morgigen Sonntag vorgesehen. Aufgrund der weiterhin hohen Temperaturen hat Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky nun jedoch veranlasst, diese Akutmaßnahme bis Sonntag, 16. August, auszudehnen. Abgestimmt auf die Dämmerung ist der neue Badeschluss an diesen Tagen auf 20.00 Uhr festgelegt. Die generelle Schließzeit der Anlagen lautet 20.30 Uhr.
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Schutz vor enormer Hitze
"Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar. Weil viele Menschen Schutz in den Wiener Freibädern finden, haben wir vor kurzem die Öffnungszeiten von vier stark frequentierten Standorten verlängert. Diese Maßnahme wird nun bis 16. August verlängert", schilderte der Bäderstadtrat die Situation.
Vier Bäder im gesamten Stadtgebiet
Um eine ausgewogene Verteilung des Angebots über das Stadtgebiet zu gewährleisten, betrifft diese Maßnahme Anlagen in unterschiedlichen Bezirken.
Betroffene Standorte zur stadtweiten Abdeckung:
- Kongreßbad (Ottakring)
- Sommerbad Laaerberg (Favoriten)
- Brigittenauer Bad (20. Bezirk)
- Strandbad Alte Donau (Donaustadt)
Großer Dank an das Personal
Angesichts der herausfordernden Wetterbedingungen rückte Czernohorszky zudem die Belegschaft in den Fokus. Ein großer Dank gelte ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen der Wiener Bäder, "die auch bei hohen Temperaturen und starkem Gästeandrang ihren Dienst leisten."
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