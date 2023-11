2 Wochen auf hoher See in Boje getrieben: Mann gerettet

Der Mann, der nicht identifiziert wurde, hatte Grays Harbor im Bundesstaat Washington am 12. Oktober mit dem Schiff Evening verlassen.

Samariter hätten den Fischer am Donnerstag gefunden, teilte die US-Küstenwache Pazifischer Nordwesten in einer Erklärung mit, einen Tag nachdem sie ihre Suche eingestellt hatte. Die kanadischen Retter, die ihn fanden, sagten, er habe einen Lachs gefangen und gegessen, um zu überleben.

Lachs gefangen

Der Mann, der nicht identifiziert wurde, hatte Grays Harbor im Bundesstaat Washington am 12. Oktober mit dem Schiff Evening verlassen. "Ich sah in der Ferne etwas, das wie ein Rettungsboot aussah, rannte hinein und richtete das Fernglas auf ihn, und dann schoss er eine Leuchtrakete ab", sagte Ryan dem Sender. "Wir zogen ihn an Bord. Er umarmte mich und es war sehr emotional", so John weiter.

Er fügte hinzu, dass der Mann ihm erzählte, er sei seit 13 Tagen allein auf dem Floß gewesen und habe einen Lachs gefangen, nachdem ihm das Essen ausgegangen war. "Wir haben ihm Frühstück gemacht. Er hat drei Flaschen Wasser getrunken", fuhr er fort. "Er war ziemlich hungrig, der arme Kerl."

Nach Angaben von King-TV wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Tofino, British Columbia, gebracht.