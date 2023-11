Diese Frau will Katze werden: Bilder zeigen Schock-Verwandlung

Mit chirurgischer Präzision und einem Hang zum Extremen hat Aydin Mod bereits erstaunliche Transformationen vollzogen.

Im Herzen Roms strebt Chiara Dell’Abate, besser bekannt als Aydin Mod in der TikTok-Szene, nach einem außergewöhnlichen Ziel: die Verwandlung in eine Katzenlady. Der 22-jährigen Cosplayerin genügen weder 20 Body-Modifikationen, 70 Piercings noch unzählige Tattoos. Sie sehnt sich nach mehr, nach einem Leben, das die Grenzen der Normalität sprengt.

Bilder zeigen Veränderung

Mit chirurgischer Präzision und einem Hang zum Extremen hat Aydin Mod bereits erstaunliche Transformationen vollzogen. Von gespaltenen Zungen über zusätzliche Nasenlöcher bis hin zu implantatartigen Pfoten an Händen und Armen – ihre Körperkunst ist ein Statement an sich. Gigantische Tattoos, Genital-Piercings, chirurgisch entfernte Brustwarzen und Augapfel-Tattoos vervollständigen diesen verstörenden, doch faszinierenden Look.





Doch für die TikTokerin ist dies nicht das Ende des Weges. Ihr Traum, eine furchtlose Katzenlady zu werden, verlangt nach weiteren Eingriffen: Augen-Liftings, Zahnmodifikationen, Lippenkorrekturen und die Ankündigung eines Schwanz-Transdermals verdeutlichen ihren unerschütterlichen Entschluss.

"Diese Body-Modifikationen ermöglichen es mir, ich selbst zu sein, ohne mich um die Meinungen anderer zu kümmern", erklärt Aydin Mod mit Selbstsicherheit. Für sie steht das persönliche Wohlbefinden im Vordergrund. Ein unerschütterlicher Wille, der sie treibt, die Grenzen dessen, was möglich ist, zu erweitern.Trotz vieler Eingriffe bleibt ihr Traum lebendig, tiefer und bedeutungsvoller als eine reine äußerliche Transformation. Für sie repräsentiert es die Freiheit, die eigene Identität zu formen und unabhängig von gesellschaftlichen Normen zu sein. In ihren eigenen Worten: "Diese Veränderungen lassen mich gut fühlen – und das ist das, was zählt."