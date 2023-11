'Wolf of Wall Street'-Lambo kommt unter den Hammer

Interessanterweise handelt es sich um das beschädigte Fahrzeug aus dem Film.

Ein Stück Hollywood-Geschichte ist auf dem Markt. Der legendäre Lamborghini Countach, der in "The Wolf of Wall Street" von Leonardo DiCaprio gefahren wurde, steht zur Auktion bereit. Dieser 1989er Mittelmotor-Sportwagen, der für 1,5 bis 2 Millionen Dollar angeboten wird, ist ein echtes Juwel.

Bei der Veranstaltung "On the Grid: The Abu Dhabi Auction" im November wird dieser kultige Wagen erstmals seit seinem Filmauftritt präsentiert.

Interessanterweise handelt es sich um das beschädigte Fahrzeug aus dem Film. Dieser seltene Fund aus der 25-Jahres-Jubiläumsreihe des Lamborghini Countach, mit weltweit lediglich zwölf Exemplaren in Weiß, ist ein wahrer Glücksgriff für Liebhaber und Sammler. Der funktionstüchte Lamborghini kann dann im Dezember bei Sothebys ersteigert werden. Im Dezember soll er dann vom renommierten Auktionshaus RM Sotheby's unter den Hammer kommen.

Doch das ist nicht alles. Der glückliche Käufer erhält ein Paket voller Erinnerungsstücke: das Kostüm, das DiCaprio in den Szenen mit dem Wagen trug, einen signierten Regiestuhl und Klappen von Martin Scorsese, DiCaprio und Margot Robbie. Hinzu kommen Crew-Kapuzenpullis, Film-DVDs und ein Echtheitszertifikat für dieses Kultauto.