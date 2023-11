Ex-Porno-Starlet mit Ansage: DAS vermisst sie am Job

Heutzutage nutzt Olsen ihre Erfahrungen, indem sie als Intimitäts-Koordinatorin für Mainstream-Filme und -Fernsehen arbeitet.

In drei Jahren eroberte April Olsen (27) die Welt der Erwachsenenunterhaltung, drehte über 100 Filme, bevor sie sich für ein neues Kapitel entschied. Ursprünglich trieb sie finanzielle Not in die Sexbranche. Heute jedoch hat sich ihr Fokus geändert. Bei einem Gespräch mit der Podcasterin Holly Randall offenbarte Olsen, dass sie seit ihrem Ausstieg vieles anders betrachtet.

Das vermisst April

Ihr Entschluss zum Ausstieg reifte bereits am Set: "Mein Ausstiegsprozess begann in der Sekunde, in der ich das Set betrat. Ich dachte: 'Okay, wie kommen wir da wieder raus?' Ich dachte, ich würde einen Fünf-Jahres-Plan machen. Aber am Ende waren es nur etwa drei Jahre, womit ich zufrieden bin."

Der Wendepunkt für Olsen war ihre Hochzeit und die Veränderungen, die sie in ihrem Leben bewirkte. Seit ihrem Abschied aus der Branche äußert sie offen ihre Meinung: "Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich eine große Gruppe von Männern beleidige und ihre Gefühle verletze, wenn ich nicht ständig sage, dass ich supergeil bin. Ich bin eigentlich nie geil (...) manchmal morgens und dann lässt es im Laufe des Tages nach." Doch sie gesteht auch, dass sie die Zusammenarbeit mit Kolleginnen vermissen wird.

Heutzutage nutzt Olsen ihre Erfahrungen, indem sie als Intimitäts-Koordinatorin für Mainstream-Filme und -Fernsehen arbeitet. Doch selbst reflektiert sie kritisch über ihre frühere Leistung: "Ich denke, vielleicht war ich in gewisser Weise ein schlechter Pornostar, weil ich es ziemlich klinisch gehalten habe."