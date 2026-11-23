Motiv unklar
Schock nahe Dortmund: Maskierter greift Grüne in Parteibüro an
Deutschland. Schockierende Attacke am Montagabend in der Schwerter Innenstadt (Anm. etwa 11 km südöstlich von Dortmund): Während einer laufenden Fraktionssitzung, an der mehr als zehn Personen teilnahmen, verschaffte sich laut "Bild"-Bericht ein Maskierter Zutritt zu dem Parteibüro an der Brückstraße und ging auf einen Politiker los. Insgesamt wurden bei dem Vorfall drei Menschen verletzt und in Spitäler eingeliefert – mindestens ein Opfer musste mit der Rettung abtransportiert werden. Wodurch die Verletzungen genau entstanden und wie die Tat im Detail ablief, ist derzeit noch unklar.
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Täter weiterhin auf Flucht
Die Polizei rückte zwar mit einem Großaufgebot aus, dem mutmaßlichen Täter gelang jedoch die Flucht – eine erste Fahndung blieb erfolglos.
Wie "Bild" berichtet stellten die Kriminalbeamten bei der Spurensicherung im Umfeld des Tatorts einen kleinen Handfeuerlöscher in einem Gebüsch sicher. Ob der Angreifer diesen Gegenstand bei der Attacke bei sich trug, wird nun geprüft.
Staatsschutz ermittelt
Da ein politisches Motiv möglich erscheint, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen – auch ein Aufkleber an der Außenscheibe des Büros könnte für die Beamten relevant sein, ein Zusammenhang ist aber noch offen.
Offizielle Angaben der Polizei zum Zustand der Verletzten oder den Hintergründen lagen am späten Montagabend noch nicht vor. Mit neuen Details ist frühestens am Dienstagmorgen zu rechnen.
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