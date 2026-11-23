Rekord-Ansturm
DIESES Alpen-Juwel wird jetzt deutlich teurer
Wie nun bekannt wurde, steht Besuchern der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) eine saftige Preiserhöhung bevor: Ab April 2027 steigt der reguläre Eintrittspreis für auswärtige Erwachsene um ganze 50 Prozent – von bisher zehn auf dann 15 Euro.
Ansturm sprengt alle Rekorde
Hinter dem deutlichen Preissprung steckt ein massiver Besucherandrang, der die enge Schlucht immer öfter an ihre Belastungsgrenze bringt. Die Zahlen zeigen, wie extrem der Hype um das Naturdenkmal in den letzten Jahren gewachsen ist:
- 2010: Rund 240.000 Besucher pro Jahr
- Seit 2023: Rund 500.000 Besucher jährlich
Der "Overtourism" hat vor Ort längst spürbare Folgen. Im Jahr 2026 bildeten sich vor dem Eingang zeitweise Warteschlangen von rund 250 Metern Länge.
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Um die Sicherheit in den schmalen Felsengängen zu gewährleisten und den Ansturm zu regulieren, musste der Ticketverkauf sogar zwischenzeitlich komplett unterbrochen werden. Mit den höheren Preisen ab 2027 sollen die Besucherströme künftig besser gesteuert und die Infrastruktur vor Ort entlastet werden.
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