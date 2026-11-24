Bei "Mama & der Bulle" am Spittelberg kommt das Flat Iron Steak vom 1.000-Grad-Grill. Vorweg gibt es Popcorn, zum Abschied ein Brickerl aufs Haus.

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"Mama grillt mit 1.000 Grad" lautet das Motto im Mama & Bulle am Wiener Spittelberg. Im Mittelpunkt der Karte steht das Flat Iron Steak aus der Rindsschulter als kleine Portion zu 210 Gramm oder als größere zu 350 Gramm. Wer ein anderes Stück vom Rind bevorzugt, kann Entrecôte oder Rib Eye bestellen. Auch Burger und Salate stehen auf der Karte. "Ein gutes Steak definiert sich für mich nicht über seinen Preis. Es muss am Teller etwas leisten", sagt Robert Huth, der erstmals die Geschäftsführung eines Restaurants der Familie übernimmt.

Rote Neonschrift auf rauem Beton sowie Leder und Holz prägen das Interieur. © Danberg & Danberg

Vom Entrecôte bis zum Brickerl aufs Haus

Wer ein anderes Stück vom Rind bevorzugt, kann Entrecôte oder Rib Eye bestellen. Auch Burger und Salate stehen auf der Karte. Was zum Steak dazu serviert werden soll, können die Gäste selbst zusammenstellen. Zur Wahl stehen Beilagen wie Steak Fries, getrüffeltes Erdäpfelpüree, Mac 'n' Cheese und gerösteter Karfiol. Auch die Sauce lässt sich nach Geschmack auswählen.

Moritz Huth führt das Konzept des Innenstadtlokals mit Unterstützung seiner Familie weiter und gibt den Cocktails am Spittelberg mehr Platz im Angebot. Die Bar liegt zentral, die Restaurantbereiche verteilen sich auf zwei Ebenen. Das Popcorn zur Begrüßung geht aufs Haus. Zum Abschied bekommt jeder Gast einen Chip, mit dem er sich ein gratis Brickerl aus dem Eisautomaten holen kann. Für Moritz Huth gehören beide Gesten zum Konzept. "Mit Mama & der Bulle zeigen wir, dass ein gutes Steak leistbar sein kann und Gastfreundschaft in den kleinen Dingen steckt."