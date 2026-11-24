Ganz Spanien diskutiert über ein Instagram-Video von Marcos Llorente.

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Mit 31 Jahren ist der Rechtsverteidiger von Atletico Madrid auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Weltmeister, Champions-League-Sieger und spanischer Meister.

Aber: Abseits des Platzes sorgt Llorente immer wieder für Aufreger. Am Wochenende postete er eine Story auf Instagram: Dabei sieht man den Fußball-Star, wie er seine Tochter Amor (2) genüsslich mit einer halben Dose exklusiven Kaviar fütterte – untermalt mit Musik von Schmalz-Ikone Julio Iglesias.

UV-Strahlen sind nicht schädlich

Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Doch Llorente provoziert bewusst. Besonders viel Zündstoff liefert seit jeher seine radikale Haltung zum Thema Sonnenschutz: Llorente weigert sich Sonnencreme zu benutzen.

Seine steile Hypothese: Der Mensch sei seit Millionen Jahren an die Sonne angepasst, und die moderne Sonnenschutzcreme sowie die Verteufelung der UV-Strahlung seien schlichtweg falsch.

Marcos Llorente verzichtet auf Sonnencreme. © IMAGO/DeFodi Images

Sonnenbrand als natürlicher Schmerz

In Interviews und auf Social Media leugnet er den direkten Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und Hautkrebs in seiner Weltsicht und vergleicht das "Brennen" der Haut sogar scherzhaft oder provokant mit dem Muskelkater nach hartem Krafttraining.

Morgen wird es für den passionierten Kaviar-Esser wieder sportlich: Da geht es in der Champions League mit Atletico Madrid gegen Viking FK aus Norwegen. Die Truppe kommt aus Stavanger, der Ort ist für einen besonders guten Kaviar bekannt.