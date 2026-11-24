Ausgerechnet vor dem heutigen Champions-League-Duell der beiden Löwen-Klubs Galatasaray und Aston Villa (18.45 Uhr/live auf Sky) herrscht in Istanbul Aufregung: Eine vermeintliche Löwin soll durch die türkische Millionenmetropole gestreift sein. Anwohner alarmierten die Polizei, Überwachungskameras lieferten rätselhafte Bilder und plötzlich stand sogar ein Galatasaray-Star im Zentrum wilder Spekulationen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alles begann am Sonntagabend im Istanbuler Stadtteil Sariyer. Ein Anwohner meldete den Behörden, eine Löwin gesichtet zu haben. Auch Überwachungskameras zeichneten ein Tier auf, das einer Großkatze ähnelte. Unter den Aufnahmen befanden sich offenbar auch Bilder einer Kamera von Bertug Yildirim, türkischer Nationalspieler in Diensten von Basaksehir.

"Wir waren gestern im Camp, und ich erhielt einen Anruf. Sie erzählten mir etwas von dem Löwen – ich konnte es kaum glauben", berichtete der 24-Jährige. Er verständigte daraufhin die Polizei und erklärte, das Tier halte sich möglicherweise in der Nähe seines Hauses auf. "Hoffentlich wird er gefunden. Vielleicht suche ich bald nach dem Löwen, wenn ich nach Hause komme", so Yildirim.

Doch damit nahm die kuriose Geschichte erst richtig Fahrt auf. In den sozialen Netzwerken kursierten plötzlich Gerüchte, wonach die Löwin Galatasaray-Kapitän Abdülkerim Bardakci gehören soll. Der Verteidiger reagierte auf dem vereinseigenen TV-Sender prompt – und mit einer humorvollen Klarstellung: "Ich habe einen einzigen Löwen, den ich zu Hause großziehe, und das ist mein Sohn."

Entwarnung – kein Löwe gefunden

Während die Gerüchteküche brodelte, wuchs in Istanbul die Nervosität. Türkische Fernsehsender schalteten sogar Sondersendungen und ließen Experten erklären, wie man sich bei einer Begegnung mit einer Löwin verhalten sollte. Auch die UEFA wurde von der englischen "Daily Mail" zur Sicherheit der Fans rund um den Rams Park befragt. Der Verband sah allerdings keine Gefahr für die Zuschauer.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Am Montagabend folgte schließlich die vorläufige Entwarnung: Nach erneuter Auswertung der Videoaufnahmen kamen die Behörden zu dem Schluss, dass das abgebildete Tier weder ein Löwe noch eine andere Großkatze sei. Bei einer Durchsuchung des Gebiets fanden Einsatzkräfte zudem "keine konkreten Hinweise" auf einen Löwen. Um welches Tier es sich tatsächlich handelte, blieb zunächst offen.

Jetzt wartet der Aston-Villa-Kracher

Damit kann sich Istanbul wieder dem Fußball widmen. Für Galatasaray steht am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Aston Villa ein richtungsweisendes Champions-League-Spiel an. Nach sechs Punkten aus den ersten vier Partien liegt der türkische Meister auf Rang 18 und kämpft um den Einzug in die K.-o.-Phase.

Ein Heimsieg wäre ein gewaltiger Schritt. Anschließend warten AEK Athen und Feyenoord, ehe am letzten Spieltag ausgerechnet Titelverteidiger Paris Saint-Germain wartet. Osimhen und Co. wollen deshalb möglichst früh Klarheit schaffen. Eine echte Löwin wird im Rams Park zwar nicht erwartet – für reichlich Spannung dürfte das Duell der beiden Löwen-Klubs trotzdem gesorgt sein.