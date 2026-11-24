Kindergartenkinder in Deutschland entdeckten neben einem Klettergerüst einen Schädel. Zunächst hielten sie ihn für einen makabren Halloween-Scherz. Doch die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie zwei Personen den Kopf am Montag über den Zaun des Kindergartens im Ortsteil Haldern warfen. Nachdem die Kinder den Schädel entdeckt hatten, informierten die Erzieher die Polizei.

Gerichtsmedizin soll Herkunft klären

Der Fund wurde inzwischen an die Gerichtsmedizin übergeben. Dort wird untersucht, ob es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt und wie alt der Schädel ist. Woher er stammt und weshalb ihn die beiden Personen ausgerechnet auf das Gelände einer Kita warfen, ist bisher völlig unklar.

Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie zwei Personen den Kopf am Montag über den Zaun des Kindergartens im Ortsteil Haldern warfen. © Getty Images

Die Polizei sucht die auf den Aufnahmen zu sehenden Personen vorerst als Zeugen. Ob sie etwas mit der Herkunft des Schädels zu tun haben, ist noch offen.

Auch Kriegsüberreste möglich

Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Soldaten handeln könnte, der im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam. Die Stadt Rees am Niederrhein war damals heftig umkämpft.

In der Region wurden laut Polizei bereits mehrfach Skelette bei Bauarbeiten entdeckt – etwa bei Deichbau- oder Stromleitungsarbeiten. Ob der nun auf dem Spielplatz gefundene Schädel ebenfalls aus dieser Zeit stammt, muss erst die Untersuchung klären.