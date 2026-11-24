Seit Montagabend fehlt der festlich beleuchtete Torbogen am Weihnachtsmarkt Am Hof. Die Feuerwehr musste die massive Metallkonstruktion aus Sicherheitsgründen abbauen.

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Zwischen Punschhütten und Weihnachtsbeleuchtung ist am Montagabend plötzlich schweres Gerät gefragt gewesen. Bei einem Kontrollgang über den Weihnachtsmarkt Am Hof hat der Veranstalter gegen 18.45 Uhr bemerkt, dass sich der zwölf Meter breite Torbogen am Eingang deutlich verformt hat. Aus Sicherheitsgründen hat er daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert.

Weihnachtsstände mussten schließen

Die Berufsfeuerwehr (MA 68) ist mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt. Damit der mit Lichterketten und Tannengrün geschmückte Bogen gefahrlos entfernt werden konnte, haben die Feuerwehrleute den Bereich rund um den Eingang abgesperrt. Auch mehrere Weihnachtsstände mussten vorübergehend ihren Betrieb einstellen. Für den Abbau hat der Marktbetreiber der Feuerwehr ein Kranfahrzeug zur Verfügung gestellt. "Wir haben abgesperrt und dann gesichert abgebaut", schildert ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber oe24 den Einsatz.

Veranstalter vermutet Wind als Ursache

Was zu dem Zwischenfall geführt hat, ist bislang unklar. Wie die Berufsfeuerwehr auf oe24-Anfrage bestätigt, ist für die Konstruktion bereits im Vorfeld ein statisches Gutachten erstellt worden. Veranstalter Georg Lehner vermutet, dass der starke Wind einen Haarriss verursacht haben könnte. Vorerst müssen die Besucher des Weihnachtsmarktes ohne den festlich beleuchteten Torbogen auskommen. Nach der Reparatur und einer Überprüfung durch einen Statiker soll dieser möglichst rasch wieder aufgestellt werden.