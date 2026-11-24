Die Kabinettskosten der Regierung sind abermals gestiegen.

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Verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk fragen die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne alle drei Monate (jeweils getrennt voneinander) nach den Personalkosten der Regierung. Für das dritte Quartal war Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadić einen Tag vor der FPÖ dran und erhielt daher als Erste Auskunft. oe24 wertete die Anfragebeantwortungen der Ministerien aus.

Das Ergebnis: Die Kosten für die Regierung sind im Vergleich zum zweiten Quartal gestiegen. Von April bis Juni kam die Koalition auf rund 10,9 Mio. Euro Personalkosten, also Kabinette inklusive Hilfskräfte und Kraftfahrer. Von Juli bis September waren es dann rund 11,3 Mio. Euro.

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Den "Spitzenplatz" übernimmt nun aber wieder Bundeskanzler Christian Stocker mit rund 850.000 Euro in den drei Monaten. Noch-Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hatte im zweiten Quartal seinen eigenen Regierungschef in puncto Personalkosten übertroffen. Mit nunmehr knapp 822.000 Euro ist er dem Kanzler aber noch immer dicht an den Fersen.

Die Personalkosten der einzelnen Ressorts lassen sich aber nur schwer miteinander vergleichen. Immerhin unterscheiden sich die Zuständigkeiten zum Teil massiv. So deckt man im Ressort von Korinna Schumann (SPÖ) beispielsweise Gesundheit, Soziales, Arbeit, Pflege und Konsumentenschutz ab, während man im Ressort von Christoph Wiederkehr (NEOS) etwa "nur" für Bildung zuständig ist.

Eigenes NEOS-Büro für Koordinierung

Die NEOS haben übrigens auch eine eigene Stelle für die Regierungskoordination eingerichtet. Bei ÖVP und SPÖ wird diese von Staatssekretär Alexander Pröll und Staatssekretärin Michaela Schmidt "mitgemacht". Der einzige NEOS-Staatssekretär, Josef Schellhorn, ist mit seinen Entbürokratisierungsagenden eingedeckt, heißt es.

Die Personalkosten in Relation zum Wahlergebnis. © oe24

Zieht man das Ergebnis der Nationalratswahl 2024 als Maßstab heran, sind die NEOS am sparsamsten in der Koalition unterwegs. Die ÖVP macht in etwa den Anteil aus, der ihr laut Wahlergebnis auch zustünde. Die SPÖ fällt bei den Personalkosten überproportional ins Gewicht.

Wie oe24 die Kosten auswertet: Einzelne Ressorts haben für jeden Monat (Juli, August, September) die Zahlen angegeben. Diese werden dann aufsummiert für das Quartal. Andere Ressorts haben nur den Monat August angegeben. Dieser Wert wurde mit 3.5 multipliziert (drei Monate plus Sonderzulage, also Weihnachts- und Urlaubsgeld). Manche Ministerien haben nur den September angegeben. Im September wird im öffentlichen Dienst das eineinhalbfache Gehalt bezahlt. Der Wert wurde also durch 1.5 gerechnet und dann mit 3.5 multipliziert. (de facto also mit 2.33 multipliziert).

Vergleich zu anderen Regierungen

Der "nackte" Vergleich zu früheren Regierungen ist schwierig. Immerhin sind die Löhne seither kräftig gestiegen. Rechnet man beispielsweise die Kosten der türkis-grünen Vorgängerregierung aus 2020 mit dem Tariflohnindex seither hoch, kommt man in etwa auf dieselben Kosten.