Als erste Auskunftsperson im parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Pilnacek ist am Dienstag Ex-Nationalratspräsident und -Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) geladen.

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Ihm soll in der Causa, die sich mit den Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek befasst, eine Schlüsselrolle zukommen. Am Nachmittag steht dann die Befragung der früheren Ministerin und nunmehrigen Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Plan.

Zuvor wollen die Abgeordneten jedoch Sobotkas Rolle beleuchten. Der ehemalige Nationalratspräsident soll nach dem Todesfall Kontakt zu Angehörigen des einstigen Justizsektionschefs aufgenommen haben. Auch wohnte Pilnacek mit einer ehemaligen engen Mitarbeiterin Sobotkas in einem Haus nahe dem Fundort des Leichnams.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Sobotka als "zentrale" Figur

Der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker freute sich, dass Sobotka heute befragungsfähig ist, nachdem er beim letzten Mal krankheitsbedingt abgesagt hat. Er ortet bei Sobotka "viele offene Fragen", schließlich komme Sobotka als "zentrale Figur" mehrfach in den Akten vor. "In seinem Büro hat sich sehr viel kristallisiert", so der blaue Fraktionsführer. Nachgehen will Hafenecker etwa dem Umstand, dass auf der Festplatte des zu diesem Zeitpunkt suspendierten Beamten tausende Akten des Innenministeriums gefunden worden seien.

Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli erwartet sich, dass die ÖVP "endlich einmal Verantwortung für ihr eigenes Tun übernimmt". Sie befürchtet aber "ausufernde Geschäftsordnungsdebatten" statt Aufklärung. Die Fraktionsführer von SPÖ und NEOS, Jan Krainer und Sophie Wotschke, sehen Sobotka als Schlüsselperson im U-Ausschuss. Nicht nur, dass er von Pilnacek auf einer Tonbandaufnahme beschuldigt worden sei, persönlich zu intervenieren, seien auch auf dem Laptop des ehemaligen Sektionschefs klassifizierte Dokumente entdeckt worden, die aus dem Umfeld Sobotkas stammen dürften. Für Wotschke steht das Verhältnis der beiden im Fokus. Schließlich hätten beide zusammengearbeitet, obwohl es dafür keinen sachlichen Grund gegeben habe, etwa in der Zeit, als Sobotka Nationalratspräsident war, aber auch davor als Innenminister.

Sobotka. © APA/HELMUT FOHRINGER

ÖVP sieht "Politikerschaulaufen"

ÖVP-Mandatar Jakob Grüner konnte die Vorwürfe nicht nachvollziehen und ordnete die Ladung Sobotkas und Edtstadlers als "Politikerschaulaufen" ein. Offenbar sei am Ende eines U-Ausschusses eine "gewisse Zuspitzung" erforderlich. Bis dato habe dieser kaum konkrete Erkenntnisse gebracht. Die Ladung Edtstadlers stehe wohl im Zusammenhang mit dem beginnenden Wahlkampf in Salzburg. Er sei sich bewusst, dass Sobotka "polarisiert", er sei auch mehrfach Auskunftsperson in anderen U-Ausschüssen gewesen, so Grüner. Er wolle aber nicht, dass die Befragung für eine "parteipolitische Abrechnung" genutzt werde.

Edtstadler am Nachmittag

Nach Sobotkas Befragung ist dann jene Edtstadlers anberaumt. Die ehemalige Kanzleramtsministerin steht aufgrund sichergestellter Chats mit Pilnacek auf der blauen Befragungsliste. Der suspendierte Sektionschef hatte in E-Mails an sie und den damaligen ÖVP-Generalsekretär und heutigen Bundeskanzler Christian Stocker geplante Änderungen im Korruptionsstrafrecht durch die grüne Justizministerin Alma Zadić kritisiert.

Die Befragungstage Dienstag und Donnerstag dieser Woche sind bereits Teil des durch die FPÖ verlängerten U-Ausschusses. Regulär weiter geht es am 17. Dezember, an dem der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz geladen ist, und am 18. Dezember. Reservetage sind noch für den Jänner vorgesehen.