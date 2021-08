Djokovic nimmt 'Grand Slam' in Angriff

Erst zwei Männern und drei Frauen gelang der begehrte "Kalender Slam" - Novak Djokovic schickt sich an der Dritte im Bunde zu werden.

Novak Djokovic möchte erneut Tennis-Geschichte schreiben und das gleich mehrfach: Mit seinem vierten Titel bei den am Montag beginnenden, mit 57,5 Mio. Dollar dotierten US Open könnte der 34-jährige Serbe als erster Spieler seit 52 Jahren (Rod Laver) und insgesamt erst dritter Mann den "Grand Slam" fixieren. Alle vier Majors in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen, das ist im modernen Tennis nur Steffi Graf (1988) gelungen.

Don Budge (USA/1938), Rod Laver (1962 und 1969) bzw. neben Graf auch noch Maureen Connolly (USA/1953) und Margaret Court (AUS/1970). Nur diese fünf Spielerinnen und Spieler haben den "lupenreinen" Grand Slam geschafft. Vier in Folge, jahresübergreifend, hatte zuletzt auch Djokovic (2015/16) geschafft.

Bis 1978 nur Rasen oder Sand

Allerdings gab es bis 1978 nur die Beläge Rasen oder Sand: Nur Wimbledon wurde immer auf Rasen gespielt. Die US Open hatten sogar drei Beläge: bis 1974 auf Rasen, von 1975 bis 1977 auf Sand und erst seit 1978 auf Hartplatz. Die US-Amerikaner hatten den Hardcourt überhaupt erstmals auf Grand-Slam-Ebene gebracht. Jimmy Connors (USA) war übrigens der einzige, der die US Open auf allen drei Untergründen gewonnen hat. Zehn Jahre später wechselten die bis 1987 auf Rasen ausgetragenen Australian Open auf Hartplatz. Selbst die French Open wurden in Urzeiten auch auf Rasen ausgetragen. Seit Einführung von drei Belägen hat also bisher nur Steffi Graf den "großen Schlag" geschafft.

Nach seinem sechsten Titel in Wimbledon fehlen Djokovic in der ewigen Major-Rangliste noch zwei Titel auf Graf, bei den Männern hat er mit dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal gleichgezogen. Dieses Trio lebender Tennis-Legenden hält nun bei je 20 Triumphen bei diesen Events. Wird Djokovic am 12. September Nachfolger des verletzt fehlenden Österreichers Dominic Thiem, dann ist er vorerst bester Grand-Slam-Mann aller Zeiten.

Thiem, Federer und Nadal fehlen in New York

Und es geht auch um die Fortsetzung der Hegemonie der "big three": Seit Federer 2003 erstmals in Wimbledon triumphiert hat, waren der mittlerweile 40-jährige Schweizer, Nadal (35) und Djokovic (34) bei den vier Grand-Slam-Turnieren fast unbezwingbar. Seit damals haben in bis dato 72 Major-Events Federer (20), Nadal (20) und Djokovic (20) nicht weniger als 60 Mal die Titel geholt. In New York fehlen neben Thiem aber auch Federer und Nadal, alle drei haben verletzt ihre Saison vorzeitig beendet.

Ewige Männer-Bestenliste bei Majors:

20 Roger Federer (SUI)*: Australian Open (6), French Open (1), Wimbledon (8), US Open (5)

20 Rafael Nadal (ESP)*: Australian Open (1), French Open (13), Wimbledon (2), US Open (4)

20 Novak Djokovic (SRB)*: Australian Open (9), French Open (2), Wimbledon (6), US Open (3)

14 Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7),US Open (5)

12 Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon (2), US Open (2)

11 Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon (4), US Open (2)

11 Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5)

10 Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7)

8 u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA), Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS)

1 u.a. Dominic Thiem (AUT)*: US Open 2020, Thomas Muster (AUT): French Open 1995

* = Spieler noch aktiv

Bisherige "Grand Slam"-Sieger (4 Majors im gleichen Kalenderjahr):

Männer:

Donald Budge (USA) 1938

Rod Laver (AUS) 1962 und 1969

Frauen:



Maureen Connolly (USA) 1953

Margaret Court (AUS) 1970

Steffi Graf (GER) 1988 (sogar "Golden Slam", da auch Olympiasieg)

Überblick der Grand-Slam-Sieger der Männer seit 2003:

Jahr Australian Open French Open Wimbledon US Open 2003 Agassi (USA) Ferrero (ESP) Federer (SUI) Roddick (USA)

2004 Federer Gaudio (ARG) Federer Federer 2005 Safin (RUS) Nadal (ESP) Federer Federer 2006 Federer Nadal Federer Federer 2007 Federer Nadal Federer Federer 2008 Djokovic (SRB) Nadal Nadal Federer 2009 Nadal Federer Federer Del Potro (ARG) 2010 Federer Nadal Nadal Nadal 2011 Djokovic Nadal Djokovic Djokovic 2012 Djokovic Nadal Federer Murray (GBR) 2013 Djokovic Nadal Murray Nadal 2014 Wawrinka (SUI) Nadal Djokovic Cilic (CRO) 2015 Djokovic Wawrinka Djokovic Djokovic 2016 Djokovic Djokovic Murray Wawrinka 2017 Federer Nadal Federer Nadal 2018 Federer Nadal Djokovic Djokovic 2019 Djokovic Nadal Djokovic Nadal 2020 Djokovic Nadal abgesagt THIEM (AUT) 2021 Djokovic Djokovic Djokovic ab 30.8.

Meiste Grand-Slam-Titel (Frauen und Männer):

Margaret Court (AUS) 24 Serena Williams (USA) 23 Steffi Graf (GER) 22 Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP) und Novak Djokovic (SRB) je 20

7. Helen Wills Moody (USA) 19 -

8. Chris Evert (USA) und Martina Navratilova (CSFR/USA) je 18 -

10. Pete Sampras (USA) 14