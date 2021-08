Tennis-Star Tsitsipas will sich nicht impfen lassen

Abseits des Courts sorgt der griechische Tennis-Star mit seiner Imp-Skepsis für mächtig Wirbel in seiner Heimat. Nun schaltet sich sogar die Regierung ein und verurteilt die Aussagen aufs schärfste.

Während Stefanos Tsitsipas beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati ins Viertelfinale spaziert, wird der gebürtige Athener in seinem Heimatland von Medien und der Regierung hart kritisiert. Grund: Der 23-Jährige hat seine ganz eigene Einstellung gegenüber der Corona-Impfung und nimmt im Interview kein Blatt vor dem Mund. Die Weltranglisten Nummer 3 hatte diese Woche gegenüber Journalisten starke Bedenkung in Bezug auf die Impfung geäußert. "Ich bin nicht gegen Impfungen, aber ich sehe keinen Grund für jemanden in meinem Alter, mich impfen zu lassen."

Die derzeit angebotenen Impfstoffe seien nicht genug erforscht worden und könne Langzeit-Nebenwirkungen enthalten, die den Herstellern noch gar nicht bewusst sind. "Solange die Impfung nicht verpflichtend ist, kann das jeder für sich selbst entscheiden", so Tsitsipas. Die griechische Regierung zeigt sich empört: "Er hat weder das Wissen, noch den Zugang zu Studien, um die Notwendigkeit von Impfungen zu beurteilen", kritisiert Regierungssprecher Giannis Oikonomou den Tennis-Star. Tsitsipas habe eben nicht den Hintergrund, der es ihm "erlauben würde, sich eine Meinung darüber zu bilden". Eine Aussage, die ebenfalls für Diskussionsbedarf sorgen könnte. Vor allem, da der Tennis-Star lediglich die selbstständige Entscheidung sich impfen zu lassen betonte.

Djokovic macht´s klüger

Oikonomou merkte an, dass Tsitsipas und andere Berühmtheiten in spezieller Verantwortung stehen mit ihren öffentlichen Aussagen. Durch die große Reichweite auf sozialen Netzwerken und deren Einfluss auf Fans & Co. müssten sie mit solchen Statements besonders vorsichtig sein. U.a. der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hatte sich im Frühjahr insofern geäußert, dass er hoffe, die Impfung werde für Spieler nicht verpflichtend. Fragen, ob er sich impfen lasse, wollte der Serbe nicht beantworten und hält sich so klugerweise aus der Impfdiskussion raus.