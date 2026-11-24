Politik-Insider
Regierungs-Streit immer brutaler
"Wenn wir nicht aufpassen, dann profiliert sich Markus Marterbauer noch und wir liegen hinter den Sozis", sagt ein ÖVP-Stratege im Hintergrund-Talk.
Auch interessant
Es ist also wohl kein Zufall, dass die ÖVP sich seit rund zwei Wochen – wie berichtet – auf Markus Marterbauer einschießt. Der rote Finanzminister, der Mitte Jänner auch Vizekanzler werden soll, sei ein "Klassenkämpfer", so der Dauer-Vorwurf der ÖVPler. Vor allem Niederösterreichs VP-Landeshauptfrau – sie soll für Neuwahlen sein – attackiert den Roten immer auffälliger.
Jetzt nehmen Rote Mikl-Leitner ins Visier
Dass zuletzt Burgenlands Landeshauptmann seine Amtskollegin Mikl-Leitner ins Visier nahm – und ihr indirekt vorwarf, keine über 90-Jährigen mehr therapieren zu wollen, was sie dementiert –, ist wohl kein Zufall. Immerhin sieht die burgenländische SPÖ die Regierung in Wien wohl auch sehr kritisch und hätte gegen ein vorzeitiges Ende wohl wenig einzuwenden.
"Es ist eine völlig irrationale Dynamik drinnen", sagen Rote und Schwarze, die an der Koalition festhalten wollen. Schlüsselfrau dürfte am Ende Mikl-Leitner sein.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden