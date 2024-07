Nach Vergewaltigung: Polizei sucht diesen Verdächtigen

Die Polizei sucht mithilfe eines Phantombildes diesen mutmaßlichen Vergewaltiger.

Wieselburg. Nach einem möglichen Sexualdelikt in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) hat die Polizei am Montag um Hinweise gebeten. Ein Unbekannter wird beschuldigt, in der Nacht auf den 29. Juni eine Vergewaltigung im Schlosspark verübt zu haben. Auskünfte über die angegriffene Person "werden aus Opferschutzgründen nicht erteilt", hieß es in einer Aussendung.

Täter-Beschreibung

Beschrieben wurde der Gesuchte als etwa 1,75 Meter groß. Der Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren soll dunkle Haare, ein rundliches Gesicht, eine kräftige Statur sowie ein südländisches Aussehen aufgewiesen haben. Ein Phantombild wurde angefertigt, Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Wieselburg (Tel.: 059133-3157) erbeten.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.