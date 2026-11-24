Der "Hodengriff" sorgt beim Bundesheer derzeit für Wirbel.

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Die Untersuchung der Hoden galt bei der Stellung bisher als Fixpunkt. Doch der Urologe Michael Eisenmenger erklärte gegenüber dem "Kurier", er wisse aus Gesprächen mit Patienten aus mehreren Bundesländern, dass der "Hodengriff" bei der Stellung nicht mehr durchgeführt werde. Das Verteidigungsministerium bestätigte das auf Nachfrage.

Die Stellung sei keine Gesunden- oder Vorsorge-, sondern eine Tauglichkeitsuntersuchung, argumentierte das Ressort. Und vollständige Hoden seien kein Tauglichkeitskriterium.

Heeressanitätschefin widerspricht Ministerium

Heeressanitätschefin Sylvia Sperandio widersprach dem nun allerdings. Die Stellungsärzte sollen auch weiterhin höchstes Augenmerk auf die Hodenuntersuchung legen, appellierte sie. Denn aus erkannten medizinischen Problemen könne sehr wohl eine Einschränkung der Tauglichkeit folgen.

"Die Untersuchung der Genitalien ist ein wesentlicher Teil der körperlichen Stellungsuntersuchung, nicht nur im Sinne der Tauglichkeit, sondern auch im Sinne der Prävention und Früherkennung", wird Sperandio vom "Kurier" zitiert. Und: "Meine Kolleginnen sowie Kollegen aus der Militärärzteschaft und ich sehen die Feststellung der Tauglichkeit auch als Gesundheitsuntersuchung für junge Männer."