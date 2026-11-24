Eine elektronische Erklärung, die aber analog abgeholt werden muss. Eine Wärmepumpe, für die die Erlaubnis eines zehn Kilometer entfernt wohnenden Nachbars eingeholt werden muss. Ein elektronisch signiertes Dokument, das ausgedruckt, erneut eingescannt und wieder elektronische signiert werden muss. oe24 hat die größten Bürokratie-Possen.

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Seit mittlerweile knapp über einem Jahr könne Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen auf der Online-Plattform "SEDA" (Servicestelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen) ihre Vorschläge zum Bürokratieabbau einbringen. oe24 fragte beim zuständigen Staatssekretär, Josef Schellhorn, nach den absurdesten Bürokratiepossen, die über die Servicestelle eingereicht wurden. Die Antwort enttäuscht nicht. Seit Juni 2026 langten unter anderem folgende Schilderungen ein:

Ein Bürger wollte 2024 sein Haus mit einer Wärmepumpe ausstatten. Dafür benötigte er nach eigenen Angaben allerdings auch die Zustimmung der Nachbarn - und zwar auch, wenn die angrenzende Fläche landwirtschaftlich genutzt wurde. In der Praxis bedeutete das: Der dazugehörige Bauernhof lag bis zu zehn Kilometer entfernt und musste die Wärmepumpte absegnen. Das i-Tüpfelchen: Auch die Wasserrechtsbehörde musste laut Einmeldung eingebunden werden, da rund 50 Meter entfernt ein kleiner Bach sei.

Elektronische Dokument analog abholen. Für den Besuch einer Person aus dem Ausland kann eine elektronische Verpflichtungserklärung elektronisch beantragt werden. Abgeholt werden muss das siebenseitige Dokument dann aber persönlich bei der Fremdenpolizei. Für die betroffene Person bedeutete das: 90 Minuten Autofahren.

Digital, analog, digital. Laut einer Einmeldung werden beim Besuch für Eich- und Vermessungswesen elektronisch signierte Dokumente anderer Behörden nicht akzeptiert. Die Person musste das elektronisch signierte Dokument also ausdrucken, wieder einscannen, erneut elektronisch signieren und hochladen.

Steuerformular bestellen. Vereinzelt müssen Steuerformulare über das Internet bestellt und per Post geliefert werden. Das PDF einfach herunterladen? Fehlanzeige!

Drei Sendungen für einen Zahnersatz. Eine Zahnarztordination reichte ein, dass Anträge für Zahnersatz bei der BVAEB händisch ausgefüllt und per Post verschickt werden müssen. Wenn der Antrag bearbeitet wurde und der Zahnersatz übergeben, muss der Patient den Antrag unterschreiben. Anschließend wird das Papier - richtig geraten - wieder an die Versicherung geschickt (per Post, versteht sich).

Digitaler Lehrvertrag mit analoger Unterschrift. Ein Betrieb berichtet: Die Wirtschaftskammer akzeptierte einen digital unterschriebenen Lehrvertrag nicht. Stattdessen müsse der Vertrag händisch unterschrieben, eingescannt und anschließend elektronisch übermittelt werden.

Heizkosten ausdrucken. Laut einer Einmeldung müssen bei der Einsicht in Heiz- und Kältekostenabrechnungen bereits digital vorhandene Belege eigens ausgedruckt werden.

Recycling als Papierverschwendung. Ein Gastronom meldete, dass er seinen Betrieb als Rücknahmestelle für Einwegpfand registrieren wollte. Dafür musste er die täglichen Rücknahmezeiten minutengenau über ein Auswahlmenü eingeben. Den 23-seitigen Vertrag musste er ausdrucken, unterschreiben und wieder hochladen.

Doppelte Hausaufgaben für Eltern. Selbst die Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung eines Kindes an einer Wiener Schule entpuppt sich laut einer Einmeldung mitunter als Bürokratie-Abenteuer. Eltern müssen zunächst ein Papierformular ausfüllen und erhalten anschließend einen QR-Code. Dieser führt zu einer Website, wo dieselben Daten (!) noch ein zweites Mal eingegeben werden müssen.

Trinkflaschen-Unterweisung. Bei einem Industriebetrieb sorgten Trinkflaschen für eine gehörige Bürokratie-Posse. Insgesamt wurden 3.000 Flaschen mit Drehverschluss angeschafft, um den damaligen Vorgaben des Arbeitnehmerschutzes zu entsprechen. Ein neuer Erlass im April 2025 sorgte allerdings dafür, dass die Verschlüsse laut der Sicherheitsfachkraft des Unternehmens nicht mehr den neuen Anforderungen entsprachen. Außerdem müssen die Mitarbeiter nun in der Benutzung und Reinigung der Trinkflaschen unterwiesen werden!

Statische Berechnung für 300-Euro-Hütte. Auch der Bau einer kleinen 300-Euro-Gartenhütte (fünf Quadratmeter) kann zum Bürokratie-Monster werden. Ein Bürger wollte eine solche in einem Wiener Weingarten ohne Fundament zur Lagerung von Gartengeräten errichten. Aufgrund der besonderen Flächenwidmung sind dafür allerdings eine Baubewilligung, professionelle Baupläne in dreifacher Ausführung, eine statische Berechnung bzw. Gutachten sowie eine Aufstellung der Werkzeuge, die darin untergebracht werden sollen, nötig. Die Planungskosten belaufen sich laut dem Bürger auf mehrere Tausend Euro.

Klimaticket. Ein Klimaticket-Nutzer wollte seine Bankverbindung ändern. Dafür musste er ein Formular ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben, wieder einscannen und hochladen.

Für Entbürokratisierungs-Staatsekretär Schellhorn gibt es also genug zu tun. Insgesamt sind bereits 5.296 Vorschläge (Stand: 23.11.26) über "SEDA" eingegangen.

Über 5.000 Entbürokratisierungs-Vorschläge für Schellhorn. © APA/HANS KLAUS TECHT

Schleppende Entbürokratisierung

Die Entbürokratisierung verläuft bisher allerdings eher schleppend. Das 113-Maßnahmen-Paket ist nun bald ein Jahr alt und noch immer nicht zur Gänze abgearbeitet. Mit Stand Ende Oktober waren vier Deregulierungs-Initiativen noch immer unangetastet.

Schellhorn argumentiert das vor allem damit, dass die Ministerien für die Umsetzung zuständig seien. Er könne nur Vorschläge machen. Auch die Bundesländer kritisierte der NEOS-Politiker in dem Zusammenhang bereits häufiger. Denn: Rund 15 bis 20 Prozent der SEDA-Einreichungen haben einen Förderalismusbezug. "Hier ist die Blockade von den Ländern aus zu sehen", bemängelte Schellhorn erst im September.

Schellhorn will "tagaus, tagein" weiterarbeiten

Gegenüber oe24 kündigt der Staatssekretär jedenfalls an, weiter Druck zu machen: "In Österreich muss man mitunter ein digitales Dokument ausdrucken, um dem Staat zu beweisen, dass es digital existiert – auf solche Ideen muss man erst einmal kommen! Mit dem kleinsten und kostengünstigsten Kabinett der gesamten Bundesregierung arbeite ich weiter tagaus, tagein daran, den konkreten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger am Regierungstisch Gehör zu verschaffen."

Trinkflaschen-Unterweisung

Die oben erwähnte Trinkfalschen-Causa geht übrigens auf das Arbeitsinspektorat zurück und gilt bei gesundheitsgefährdenden oder ekelerregenden Arbeitsstoffen. Darin heißt es: Die Trinkflasche müsse jedenfalls "ein Mundstück haben, das durch einen Deckel geschützt ist und mit einer Hand, ohne Berühren des Verschlusses selbst und somit ohne Gefahr das Mundstück zu kontaminieren, zu öffnen sein".