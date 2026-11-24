Die Bundesregierung hat am Dienstag im Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie Österreichs für den zivilen und militärischen Bereich vorgestellt.

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Im Innenministerium wird ein "Drohnenlagezentrum" eingerichtet, ab 2027 werden auch zwei neue Abwehrsysteme verfügbar sein. Betreiber kritischer Infrastruktur sollen wie angekündigt die Möglichkeit zur Drohnenabwehr erhalten. Für Fragen der Wirtschaft wird eine Servicestelle eingerichtet.

Beschlossen worden war die Erarbeitung der Strategie seitens der Regierung bereits im Oktober vergangenen Jahres. In dem nun vorgelegten Strategieplan heißt es, es soll ein gesamtstaatlicher Drohnenschutz etabliert werden. Dieser solle Prävention, Regulierung, Detektion, Lagebild, Schutz und Reaktion bzw. Abwehr sowie damit einhergehende Kommunikationsmaßnahmen umfassen.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Innenminister Gerhard Karner wie auch Bundeskanzler Christian Stocker und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (alle ÖVP) verwiesen u.a. auf die geopolitische Lage. Dies habe umfangreiche Veränderungen in der Bedrohungslage für Österreich gebracht.

Große Betriebe sollen Drohnen selbst bekämpfen können

Im 28 Seiten langen Strategieplan heißt es, "um die Fähigkeit zur Luftverteidigung zu optimieren, ist es notwendig, das Luftraumüberwachungssystem, das in erster Linie auf die Abwehr bemannter Luftfahrzeuge bei Luftraumverletzungen ausgelegt ist, umfassend weiterzuentwickeln. Im Rahmen des Aufbauplanes ÖBH 2032+ wird vor allem durch den Ausbau der bodengebundenen Luftverteidigung die Fähigkeit zur Abwehr von nicht-kooperativen (unbemannten) Luftfahrzeugen in den verschiedenen Leistungsbereichen geschaffen."

Im Sinne einer erhöhten nationalen Resilienz werde das Ziel der Stärkung der Verbindung zwischen Wirtschaft, Forschung und Sicherheitsbehörden angestrebt. Betriebe der "kritischen Infrastruktur" wie große Energieunternehmen sollen die Möglichkeit erhalten, von ihnen erkannte Drohnen bei entsprechender Bedrohung auch aktiv zu bekämpfen, etwa mittels elektronischer Maßnahmen.

Nötig dafür ist eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Abstimmungen dazu laufen bereits in der Bundesregierung, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Die Gesetzesänderung soll möglichst bald beschlossen werden, erwartet wird diese Novelle für das kommende Jahr.

Stetige Beurteilung der Bedrohungslage

Aktuell in Umsetzung ist die Einrichtung eines "Drohnenlagezentrums" im Innenministerium. Bisher wurden anlassbezogen sogenannte "Lagebilder" erstellt, besonders im Vorfeld von Veranstaltungen. Diese Lagebilder werden nun durch die Arbeitsgruppe (die auch weitergeführt wird) zu einem "interministeriellen und gesamtstaatlichen" Lagebild weiterentwickelt, hieß es. Damit soll eine stetige Beurteilung der Bedrohungslage ermöglicht werden.

Technik und Kosten

Die Regierungsspitze verwies darauf, dass sich insbesondere die Technik zur Detektion und Abwehr von Drohnen in den vergangenen zehn Jahren massiv weiterentwickelt hat. Folge sei, dass auch die Technik zur Abwehr entsprechend weiterentwickelt werden müsse. Die Direktion Spezialeinheiten der Polizei werde daher ab 2027 über zwei "hochmoderne und teilmobile" Drohnenabwehrsysteme verfügen, um rasch auf Veränderungen in der Bedrohungslage reagieren zu können. Zu Details, um welche Systeme es sich konkret handelt, wollte man aus Sicherheitsgründen keine Auskunft geben.

Zu den Kosten verwies Tanner auf den Aufbauplan 2032+ des Bundesheeres. Dass Abwehrsysteme mittlerer und längerer Reichweite sowie die Nachfolge des Eurofighters noch nicht budgetiert sind, sei richtig, so die Ministerin auf Nachfrage. Dies müsse innerhalb einer Arbeitsgruppe geklärt werden. "Die Bundesregierung bekennt sich zu Luftverteidigung", betonte sie.

Karner hatte schon in der Vergangenheit erklärt, dass er die Drohnen-Abwehr in seinem Bereich budgetär für abgedeckt hält. Am Dienstag betonte er, dass man ja nicht "bei Null" beginne. Der für die Agenden des Verfassungs- und Nachrichtendienstes zuständige Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) sagte, dass auch die Prävention bei der Abwehr von Drohnen relevant sei. Daher sei es wichtig, dass auch der Staatsschutz beteiligt ist.

Stocker: Österreich "keine Insel der Seeligen mehr"

Stocker sagte mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der Krieg sei "nach Europa zurückgekehrt". "Wir sind keine Insel der Seeligen mehr", sofern man das denn überhaupt je gewesen sei. "Das heißt, wir müssen uns auf diese Bedrohungslagen einstellen. Eine davon ist die Gefahr, die von Drohnen ausgeht."

Auch Tanner verwies auf die geopolitische Lage. "Wir sind umso sicherer, je besser wir uns vorbereiten", sagte sie. "Es gibt nicht ein Abwehrinstrument", sondern dies gehe je nach Gefahr vom Kampfflugzeug Eurofighter über Netzsysteme bis hin zu elektronischen Drohnenabwehrsystemen. Auch verwies sie auf die dynamische Entwicklung in diesem Sektor: "Deswegen ist es ein lebendes Dokument", das laufend adaptiert werden soll.

Karner betonte, "die Bedrohungslagen, auch die zivilen Bedrohungslagen, werden vielfältiger und komplexer". Das sich nun in Umsetzung befindende "Drohnenlagezentrum" im Innenministerium sei teils schon im Einsatz gewesen, etwa im Rahmen des Song Contests.

Auch Wirtschaftsaspekt beachten

Der für die Flugsicherung Austro Control zuständige Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sagte, es gehe nicht nur um die Sicherheit bei Drohnen, sondern auch um Innovationen in diesem Sektor.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte die internationale Zusammenarbeit. Es brauche eine gesamthafte europäische Strategie, so die Ressortchefin.

Vorführung der Technik

"Ganz entscheidend ist, dass man diesen Plan auch beübt und trainiert. Das findet auch heute statt", sagte Karner und verwies auf die Demonstrationsflüge, die im Rahmen der Präsentation am Dienstag in Wiener Neustadt stattfanden. Gezeigt wurde etwa die Abwehr von Drohnen mittels Netz-Abwurfs aus einer Abfangdrohne sowie durch elektronische Maßnahmen und durch den Einsatz von Hubschraubern.

Auch zwei Eurofighter kamen zum Einsatz und überflogen das Gelände zu Demonstrationszwecken. Am Boden waren unterschiedliche Drohnen ausgestellt, auch lebensgroße Modelle von russischen Drohnen, die aktuell auch im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen.