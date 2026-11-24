Nach mehreren gewaltsamen Zwischenfällen bei Krampus- und Perchtenläufen meldet sich FPÖ-Chef Herbert Kickl mit einer scharfen Botschaft zu Wort. Auf Facebook spricht er von Angriffen, die oftmals von Migrantengruppen ausgehen würden – und richtet eine deutliche Ansage an die Täter.

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"In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Angriffen auf Brauchtumsveranstaltungen, oftmals durch Migrantengruppen. Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel!", schreibt Kickl. Er stellt klar: "Wir lassen uns unser Brauchtum nicht nehmen!"

Dann wird der FPÖ-Chef noch deutlicher: "Wem das nicht passt, der kann gerne seine eigene Kultur in seinem Heimatland ausleben. Für solche Individuen ist in Österreich kein Platz!"

Mehrere Vorfälle in Österreich

Tatsächlich kam es in den vergangenen Wochen bei Veranstaltungen in mehreren Bundesländern zu teils heftigen Zwischenfällen. In Oberösterreich musste etwa ein Krampuslauf in Ansfelden vorzeitig abgebrochen werden. Laut Veranstalter sollen Jugendliche die Krampusse zunächst mit Steinen beworfen und anschließend körperlich attackiert haben. Drei Personen wurden verletzt.

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Auch in Schörfling am Attersee eskalierte die Situation nach einem Krampuslauf. Zunächst kam es zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Als die Polizei einschritt, wurden Beamte attackiert: Ein 21-Jähriger nahm einen Polizisten in den Würgegriff, ein 32-Jähriger schlug auf einen weiteren Beamten ein. Insgesamt wurden vier Polizisten verletzt, zwei davon waren anschließend im Krankenstand.

Krampusse in Kärnten verletzt

Auch am vergangenen Wochenende kam es in Kärnten zu Angriffen auf Teilnehmer. In Bad Kleinkirchheim packte ein bislang unbekannter Zuschauer einen 21-jährigen Krampus an den Hörnern seiner Maske, zog ihn in die Höhe und riss ihn anschließend zu Boden. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

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In Wolfsberg wurde ein 31-jähriger Teilnehmer einer Perchtengruppe von einem Mann mit der Faust gegen die Brust geschlagen. Zunächst blieb er noch bei der Veranstaltung, rund 45 Minuten später brach er jedoch zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. In beiden Fällen waren die Täter zunächst unbekannt.

Auch Polizei in Tirol im Einsatz

In Zams im Bezirk Landeck musste die Polizei ebenfalls bei einem Krampuslauf einschreiten. Nach einer gemeldeten Schlägerei wurde ein 25-Jähriger von Sicherheitsleuten festgehalten. Bei der anschließenden Festnahme zog er eine Polizistin zu Boden und hielt sie fest. Später versuchte er auf einer Polizeiinspektion zu flüchten. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

In Oberösterreich wurden die Sicherheitsmaßnahmen bei weiteren Perchtenläufen verstärkt. © APA/FRANZ NEUMAYR

Die Vorfälle haben auch Auswirkungen auf die kommenden Veranstaltungen: In Oberösterreich wurden die Sicherheitsmaßnahmen bei weiteren Perchtenläufen verstärkt. Veranstalter appellierten an Besucher, die Teilnehmer weder an den Hörnern zu packen noch mit Steinen zu bewerfen.

Herkunft der Täter nicht in allen Fällen geklärt

Ob hinter den Angriffen tatsächlich, wie von Kickl behauptet, oftmals Migrantengruppen stecken, ist nicht in allen Fällen geklärt. In Ansfelden sprach der Veranstalter zwar von Jugendlichen aus dem migrantischen Milieu, die Polizei konnte diese Darstellung aber nicht bestätigen. Bei anderen Vorfällen waren die Täter zunächst unbekannt. Kickl nutzt die jüngsten Ereignisse dennoch für eine klare Botschaft: Österreichs Brauchtum dürfe nicht angegriffen werden – und wer damit ein Problem habe, solle seine eigene Kultur in seinem Heimatland ausleben.