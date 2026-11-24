Eine Mitarbeiterin von ÖVP-Chef Christian Stocker kontert einem früheren ÖVP-Abgeordneten.

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Eine Social-Media-Kampagne von Bundeskanzler Christian Stocker sorgt jetzt für Diskussionen. Nachdem sich der Regierungschef im Stil von "Grand Theft Auto VI" inszeniert hatte, hagelte es Kritik - auch aus den eigenen Reihen. Eine Mitarbeiterin des Kanzleramts holte zum scharfen Gegenschlag aus.

Auslöser der Debatte war ein Auftritt des Bundeskanzlers auf der Plattform Instagram in der vergangenen Woche. In Anlehnung an den Hype rund um das Videospiel "GTA" ließ sich Christian Stocker als Spielcharakter darstellen. Begleitet wurde das Sujet von politischen Erfolgsbilanzen ("Mission passed"), etwa zur Sozialhilfereform oder dem Zukunftsdepot – obwohl beide Vorhaben noch gar nicht endgültig beschlossen sind. In den Kommentarspalten stieß die Inszenierung auf wenig Gegenliebe, Nutzer spotteten über eine "Mission failed" und kritisierten eine fehlende Kennzeichnung als Künstliche Intelligenz.

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"Lieber Martin"

Auch innerhalb der Volkspartei kam die ungewohnte Optik nicht überall gut an. Der ehemalige ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg, der den Kurs der Bundespartei seit der Wahl 2024 in seinem Podcast regelmäßig hinterfragt, sparte in einem Videobeitrag nicht mit Spott. "Da spielen wir mit als ÖVP und glauben auch noch, dass das gut ankommt und versuchen, den Christian Stocker auf sozialen Medien als Superstar zu verkaufen", ärgerte sich der 66-Jährige.

Im Bundeskanzleramt wollte man diese Schelte nicht unkommentiert stehen lassen. Verantwortlich für die "Koordinierung der Digitalen Kommunikation der Bundesregierung" ist dort die 32-jährige Sophie Valtiner. Auf ihrem privaten Instagram-Account kontert sie: "Lieber Martin, weißt du, was wir in der politischen Kommunikation wirklich nimmer brauchen? Alte, weiße Männer, die der jüngeren Generation erklären, wie Social Media funktioniert". Die ÖVP-Bezirksrätin (1. Wiener Gemeindebezirk" richtete Engelberg aus, dass politische Kommunikation modern sein und auch anecken dürfe. Zudem hielt sie fest: "Aber vielleicht sollte man nicht gleich alles, was außerhalb der eigenen Vorstellungskraft liegt, für peinlich erklären." Gleichzeitig warf sie Engelberg vor, sich in der Vergangenheit selbst in Superhelden-Pose inszeniert zu haben.