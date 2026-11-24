Bei allen 20 Femiziden, die heuer in Österreich verzeichnet wurden, kamen die mutmaßlichen Täter aus dem Umfeld der Opfer. Gewaltschutzorganisationen fordern ein stärkeres Eingreifen der Politik.

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Mit einer ungewöhnlichen Kunstaktion hat die gemeinnützige Organisation #aufstehn am Dienstag auf dem Heldenplatz auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Dort stand eine Tür mit der Aufschrift "Der gefährlichste Ort für Frauen". Wer durch den Türspion blickte, bekam das eigene Zuhause zu sehen, in dem viele Frauen Gewalt erfahren.

Täter kommen aus dem direkten Umfeld

Die mobile Kunstinstallation von Hannah Horn und Jona Zwiessler soll anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt aufrütteln. "Bei allen 20 Femiziden in Österreich in diesem Jahr kamen die mutmaßlichen Täter aus dem Umfeld der Betroffenen", erklärt Maria Mayrhofer, Co-Geschäftsführerin von #aufstehn. Die Tür wird am 2. Dezember am Platz der Menschenrechte und am 10. Dezember am Columbusplatz aufgestellt.

Finanzielle Abhängigkeit erschwert Trennung

Wo sich sonst Touristen aufhalten, stand heute am Heldenplatz eine Tür mit der Aufschrift "Der gefährlichste Ort für Frauen". © #aufstehn/Moritz-Gruber

Wie schwer es für Frauen ohne eigenes oder mit geringem Einkommen ist, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen, betont Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Die Politik müsse daher die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen fördern.

Auch die Opferschutz-Anwältin Sonja Aziz nimmt die Regierung in die Pflicht und fordert verpflichtende, regelmäßige Schulungen für Richter, Staatsanwälte und andere Fachkräfte im Gewaltschutz. "Die Verantwortung für die Gewalt trägt der Täter. Die Verantwortung für wirksamen Schutz trägt der Staat", betont Aziz.

Kritik an fehlendem Gewaltschutz

Während Marianne Schinnerl-Reiss eine gesetzliche Definition von Femiziden und eine bessere statistische Erfassung fordert, kritisiert Jutta Mailänder vom Verein FEM.A die Verharmlosung von Gewalt durch staatliche Institutionen. Lea Susemichel vom feministischen Magazin an.schläge appelliert an die Medien, Gewalt gegen Frauen nicht erst nach einem Femizid zum Thema zu machen. Mit einer Petition, die bereits knapp 65.000 Menschen unterzeichnet haben, fordert #aufstehn die konsequente Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt.