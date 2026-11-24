Wenige Verkehrsschilder sollen ausreichen, um den Auto-Posern nachts die Zufahrt zur Rotenturmstraße zu versperren. Einen entsprechenden Antrag hat die SPÖ Innere Stadt nun eingebracht.

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Seit mehr als zwei Jahren rauben Auto-Poser den Bewohnern der Innenstadt den Schlaf. Vor allem an den Wochenenden bietet sich immer wieder das gleiche Bild: Mit teuren PS-Boliden drehen die Protzer ihre Runden durch die City, lassen die Motoren aufheulen, veranstalten Hupkonzerte und beschallen mit dröhnender Musik ganze Straßenzüge. Im Sommer ist den lärmgeplagten Anrainern endgültig der Kragen geplatzt, bei mehreren Protestaktionen wurden etwa Heurigenbänke auf der Straße aufgestellt und so die beliebte Route blockiert.

Die Polizei hat in den vergangenen Monaten mit verstärkten Kontrollen auf die Beschwerden der Anrainer reagiert und Hunderte Anzeigen erstattet. Jetzt prescht die SPÖ Innere Stadt mit einem Antrag vor, um dem nächtlichen Treiben in der Rotenturmstraße ein Ende zu setzen.

Verkehrsschilder sollen Auto-Poser ausbremsen

Geht es nach der SPÖ, soll auf der gesamten Länge der Rotenturmstraße ein nächtliches Zufahrtsverbot verhängt werden. Dafür wären keine aufwendigen Umbauarbeiten notwendig. Mit wenigen gezielt aufgestellten Verkehrsschildern und entsprechenden Abbiegegeboten soll die Route der Störenfriede unterbrochen werden. Diese führt von der Salztorgasse über die Vorlaufstraße, die Marc-Aurel-Straße, den Hohen Markt, die Tuchlauben und die Brandstätte bis in die Rotenturmstraße. "Die Menschen in der Inneren Stadt haben ein Recht auf Ruhe in den Nachtstunden. Die bisherigen Schwerpunktkontrollen waren wichtig, haben das Problem der Auto-Poser aber nicht nachhaltig gelöst", so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz (SPÖ).

Zufahrtsverbot noch vor dem Frühjahr

Das Verbot soll für sämtliche Kraftfahrzeuge gelten. Ausnahmen sind lediglich für Taxis und Anrainer mit einem Dauerstellplatz auf Privatgrund vorgesehen. Zu welchen Uhrzeiten die Zufahrt untersagt werden soll, ist noch offen. Den genauen Zeitraum und die Verkehrsführung sollen die zuständigen Fachdienststellen festlegen.

Lange warten will Grabetz allerdings nicht mehr. "Wir greifen damit berechtigte Forderungen vieler Anrainerinnen und Anrainer auf, die nun schnellstmöglich umgesetzt werden sollen." Bereits vor dem Frühjahr 2027 soll das Zufahrtsverbot in Kraft treten, Ende des Jahres soll dessen Wirksamkeit überprüft werden.

Zufahrtsverbot auch für benachbarte Gassen

Damit die Autoprotzer künftig nicht einfach ein paar Gassen weiter ihre Runden drehen, fordert die SPÖ begleitende Maßnahmen für das Alte Universitätsviertel. Schon jetzt leiden die Anrainer der Bäckerstraße, der Sonnenfelsgasse und der Schönlaterngasse unter nächtlichem Verkehrslärm. Deshalb soll für dieses Grätzl ebenfalls ein nächtliches Fahr- oder Zufahrtsverbot geprüft werden. Ausgenommen wären Anrainer mit Dauerstellplatz auf Privatgrund. Ob die beiden Anträge eine Mehrheit finden, wird sich am 3. Dezember bei der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung zeigen.