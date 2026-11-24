In Wien stehen laut Arbeiterkammer viele teure Wohnungen leer, während steigende Grundstückspreise infolge des frei finanzierten Baubooms den sozialen Wohnbau ausbremsen.

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Der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich zunehmend in der Hand privater Unternehmen. Seit 2001 konnten die gewerbliche Immobilienwirtschaft, institutionelle Investoren und profitorientierte Firmen bei einem Stadtwachstum von fast einer halben Million zusätzlicher Einwohner ihren Anteil auf 18 Prozent verdreifachen, wie eine Studie der Technischen Universität (TU) im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) zeigt. Der soziale Wohnbau hielt seinen Anteil dagegen bei rund 40 Prozent.

Konkret verfügten die Stadt Wien, gemeinnützige Bauvereinigungen und andere öffentliche Eigentümer im Jahr 2001 über 364.000 sozial gebundene Wohnungen. Das entsprach 40 Prozent des gesamten Wiener Wohnungsbestands. Im Vorjahr waren es 453.500 Wohnungen und damit 39 Prozent. Profitorientierte Unternehmen bauten ihren Bestand im selben Zeitraum hingegen deutlich von 58.000 auf 212.000 Wohnungen aus.

Teurer Leerstand

Die Verschiebung der Eigentümerstruktur am Wohnungsmarkt der Bundeshauptstadt in Richtung "kapitalkräftigen Bereich" führt die AK auf zwei Ursachen zurück: Zum einen dominierten profitorientierte Unternehmen zuletzt den Wohnungsneubau. Zwischen 2016 und 2024 wurden der Analyse zufolge rund sieben von zehn Wohnungen frei finanziert, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert überwog damit der Großteil des Bauvolumens ohne Wohnbauförderung. Die dadurch gestiegenen Bodenpreise hätten den sozialen Wohnbau zurückgedrängt - mit der Folge: zu viele teure Wohnungen, von denen heute viele leer stehen.

Zum anderen kauften profitorientierte Unternehmen nennenswerte Wohnungsbestände - insbesondere Altbau-Zinshäuser - auf, die sie teuer sanierten. Der Druck auf Mieterinnen und Mieter mit unbefristeten Mietverträgen sei aufgrund "illegaler und menschenverachtender Verdrängungspraktiken" stark gestiegen, erklärte Thomas Ritt, Leiter der AK-Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen in Wien. "Aus billigen unbefristeten Wohnungen werden teure gemacht." Zudem würden gestiegene Grundstückspreise zu "exorbitanten Lagezuschlägen" führen.

Überangebot

Auch österreichweit ortet die AK eine "Fehlentwicklung" am Wohnungsmarkt: Zwischen 2011 und 2024 gab es ein Überangebot von 133.000 Wohnungen, wie die AK auf Basis von Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) feststellte. Dennoch stiegen die privaten Neuvertragsmieten und Wohnungspreise "enorm" an, infolgedessen auch die Boden- und Baupreise.

Zudem hätten profitorientierte Unternehmen in der Niedrigzinsphase zwischen 2012 und 2022 teuer gebaut und teuer saniert - "egal, ob sich Menschen mit Wohnbedürfnis das leisten konnten oder nicht", so Lukas Tockner von der AK. Der Zinswende im Jahr 2022 folgten zahlreiche Konkurse, mittlerweile würden die notleidenden Kredite in Österreich sich auf über 5,6 Milliarden Euro summieren. Gemeinnützige Bauvereinigungen hätten hingegen keinen Kreditausfall verzeichnet, betonte Tockner.

AK fordert Ende des "Mietwuchers"

Angesichts dieser Zahlen legte die AK einen Forderungskatalog vor: Konkret verlangt sie eine Abgabe auf Wohnungsleerstand, ein "klares" Mietrecht mit begrenzten Lagezuschlägen, ein Aus für Befristungen, eine Mietzinsreserve für thermische Sanierung und öffentliche Grundstücke für geförderten Wohnbau und Bodenpolitik.