Melk wird zum Weihnachtsdorf: Der Melker Advent lockt vor der Kulisse des Stiftes mit Musik, Handwerk und Christkind. Der Eintritt ist frei.

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Von 27. November bis 20. Dezember verwandelt sich die barocke Altstadt zu Füßen des Stiftes Melk in ein Adventdorf. Der Eintritt kostet nichts. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 13 bis 21 Uhr.

Am Wochenende gibt es Mitmachkonzerte, einen Gitarrenworkshop, traditionellen Chorgesang sowie Rock- und Pop-Weihnachtsklassiker. In liebevoll dekorierten Hütten verkaufen Kunsthandwerker ihre handgefertigten Stücke, die Melker Geschäfte laden zum Weihnachtsbummel.

Die Termine

Freitag, 27. November: Eröffnung mit Riesenadventkalender. Samstag, 28. November: Adventkranzbinden im Rathaus. Sonntag, 29. November: Adventkranzweihe. Dann geht es an den Wochenenden 4. bis 6. Dezember, 11. bis 13. Dezember und 18. bis 20. Dezember weiter, dazu am Dienstag, 8. Dezember.

Am Sonntag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus ins Adventdorf. Am Samstag, 12. Dezember, laufen die Melker AuTeufln beim Perchtenlauf („Melker Aunacht“). Am Sonntag, 20. Dezember, kommt das Christkind.

Gratis parken

Von Montag bis Donnerstag ist ab 16 Uhr geöffnet, allerdings sperren nicht alle Hütten auf. Ab Freitag, 12 Uhr, sind die Kurzparkzonen gebührenfrei.