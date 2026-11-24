- 9 Grad in Weitra
Winterdienst auf Niederösterreichs Straßen im Einsatz
Frostiger Start in den Tag: In Weitra messen die Wetterstationen am Dienstagmorgen minus 9 Grad, den Tiefstwert im Bundesland. In Bruck an der Leitha ist es mit plus 1 Grad am mildesten. Neuschnee gibt es heute nirgends.
Auf den Landesstraßen sind die Fahrbahnen überwiegend trocken oder salznass. Im Raum Scheibbs bildet sich an exponierten Stellen Reifglätte, rund um Gaming gibt es in höheren Lagen leichte Schneeverwehungen.
Glätte und Nebel
Im Gebiet Poysdorf sorgt Bodennebel abschnittsweise für Sichtbehinderungen. Die Sicht liegt dort aber noch über 100 Metern. Die Straßenmeistereien räumen und streuen seit den frühen Morgenstunden.
Wer unterwegs ist, passt die Fahrweise an die Verhältnisse an und fährt vor allem an exponierten Stellen vorsichtig. Infos gibt es beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268.
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