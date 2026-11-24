Eiskalter Dienstag in Niederösterreich: In Weitra sinkt das Thermometer auf minus 9 Grad. Die Straßen sind großteils trocken, nur vereinzelt lauert Glätte.

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Frostiger Start in den Tag: In Weitra messen die Wetterstationen am Dienstagmorgen minus 9 Grad, den Tiefstwert im Bundesland. In Bruck an der Leitha ist es mit plus 1 Grad am mildesten. Neuschnee gibt es heute nirgends.

Auf den Landesstraßen sind die Fahrbahnen überwiegend trocken oder salznass. Im Raum Scheibbs bildet sich an exponierten Stellen Reifglätte, rund um Gaming gibt es in höheren Lagen leichte Schneeverwehungen.

Glätte und Nebel

Im Gebiet Poysdorf sorgt Bodennebel abschnittsweise für Sichtbehinderungen. Die Sicht liegt dort aber noch über 100 Metern. Die Straßenmeistereien räumen und streuen seit den frühen Morgenstunden.

Wer unterwegs ist, passt die Fahrweise an die Verhältnisse an und fährt vor allem an exponierten Stellen vorsichtig. Infos gibt es beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268.