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Medien-Heuriger: Promi-Ansturm in Neustift
Neustift am Walde stand am Mittwochabend, dem 9. September 2026, im Zeichen des österreichischen Medien-Gipfels: Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) lud zum traditionellen Privatsender-Heurigen. Ab 18:00 Uhr verwandelte sich der Eingang "Hauerkuchl" des Wiener Edel-Heurigen "Fuhrgassl-Huber" in den Treffpunkt der heimischen Prominenz.
Knapp 300 Gäste folgten der Einladung und sorgten bei bester Wiener Heurigenkultur, kühlem Gemischten Satz und einer herzhaften Brettljause für ein dicht gedrängtes Treiben im idyllischen Innenhof und in den urigen Stuben.
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Gipfeltreffen der Medien-Giganten
Unter den zahlreichen Ehrengästen stach vor allem die riegelstarke Vertretung der heimischen Medienhäuser ins Auge. Allen voran zeigte sich das oe24-Führungsduo Wolfgang Fellner und Niki Fellner, die sich das Branchentreffen keineswegs entgehen ließen und eifrig mit Weggefährten und Konkurrenten diskutierten.
Ebenfalls mittendrin: Ex-ORF-General Alexander Wrabetz, der sich im geselligen Rahmen sichtlich wohlfühlte und den Austausch mit den Vertretern der Privatsender suchte.
Polit-Größen bei Sturm und Wein
Neben den Machern hinter den Kulissen der Fernseh- und Radiolandschaft mischte sich auch prominenter Besuch aus der Politik unter die Heurigengäste. Unter anderem wurde Bundeskanzler Christian Stocker gesichtet, der die Gelegenheit für intensive Hintergrundgespräche abseits des parlamentarischen Alltags nutzte.
Bis spät in den Abend hinein wurde gefeiert, analysiert und genetzwerkt. Der Privatsender-Heurige 2026 bewies einmal mehr: Wenn der VÖP nach Neustift bittet, trifft sich das Who-is-Who der Republik – und das in entspannter, echt wienerischer Atmosphäre.
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