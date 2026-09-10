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Medien-Heuriger: Promi-Ansturm in Neustift

Drei Männer in Anzügen lächeln bei einer Outdoor-Veranstaltung in einer Menschenmenge.
© Roman Fuhrich
Wein, Netzwerken und beste Stimmung in Döbling: Beim traditionellen Privatsender-Heurigen des VÖP gaben sich am Mittwochabend rund 300 Hochkaräter aus Medien, Politik und Wirtschaft die Klinke in die Hand.
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Neustift am Walde stand am Mittwochabend, dem 9. September 2026, im Zeichen des österreichischen Medien-Gipfels: Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) lud zum traditionellen Privatsender-Heurigen. Ab 18:00 Uhr verwandelte sich der Eingang "Hauerkuchl" des Wiener Edel-Heurigen "Fuhrgassl-Huber" in den Treffpunkt der heimischen Prominenz.

Ein Mann und eine Frau im Anzug lächeln bei einer Veranstaltung im Freien in die Kamera.
Christian Stocker und Doris Bures. © Roman Fuhrich

Knapp 300 Gäste folgten der Einladung und sorgten bei bester Wiener Heurigenkultur, kühlem Gemischten Satz und einer herzhaften Brettljause für ein dicht gedrängtes Treiben im idyllischen Innenhof und in den urigen Stuben.

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Gipfeltreffen der Medien-Giganten

Unter den zahlreichen Ehrengästen stach vor allem die riegelstarke Vertretung der heimischen Medienhäuser ins Auge. Allen voran zeigte sich das oe24-Führungsduo Wolfgang Fellner und Niki Fellner, die sich das Branchentreffen keineswegs entgehen ließen und eifrig mit Weggefährten und Konkurrenten diskutierten.

Drei Männer in Anzügen lächeln bei einer Outdoor-Veranstaltung in den Abendstunden.
Niki Fellner © Roman Fuhrich

Ebenfalls mittendrin: Ex-ORF-General Alexander Wrabetz, der sich im geselligen Rahmen sichtlich wohlfühlte und den Austausch mit den Vertretern der Privatsender suchte.

Ein Mann und eine Frau posieren lächelnd bei einer Veranstaltung im Freien.
Kabarettist Andreas Ferner mit fescher Begleitung © Roman Fuhrich

Polit-Größen bei Sturm und Wein

Neben den Machern hinter den Kulissen der Fernseh- und Radiolandschaft mischte sich auch prominenter Besuch aus der Politik unter die Heurigengäste. Unter anderem wurde Bundeskanzler Christian Stocker gesichtet, der die Gelegenheit für intensive Hintergrundgespräche abseits des parlamentarischen Alltags nutzte.

Fünf Personen posieren vor einem Banner mit der Aufschrift „Privatsender“.
Corinna Drumm (Geschäftsführerin VÖP), Christian Stögmüller (Präsident des VÖP), Ingrid Thurnher (ORF-Generaldirektorin), Pia Bambuch (Kassierin des VÖP) und Alexander Winheim (1. stellvertretender Vorsitzender des VÖP). © Roman Fuhrich

Bis spät in den Abend hinein wurde gefeiert, analysiert und genetzwerkt. Der Privatsender-Heurige 2026 bewies einmal mehr: Wenn der VÖP nach Neustift bittet, trifft sich das Who-is-Who der Republik – und das in entspannter, echt wienerischer Atmosphäre.

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