Eklat um Lugner-Park: Auch Mausi schießt scharf!

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Nach der herben Absage für den geplanten "Richard-Lugner-Park" kochen in Wien die Emotionen über. Nachdem bereits Witwe Simone entrüstet reagierte, bricht nun auch Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner ihr Schweigen. In einem emotionalen Wut-Appell fordert sie späte Einsicht für die verstorbene Baumeister-Legende.

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Der Wirbel um das Andenken an Mörtel geht in die nächste Runde: Die Entscheidung der Wiener Straßennamen-Kommission, die Benennung eines Parks nach Richard Lugner vorerst abzulehnen, sorgt bei seinen Hinterbliebenen, Freunden und Fans für völliges Unverständnis.

Nachdem bereits Witwe Simone ihren Frust öffentlich machte, zeigt sich die Damenriege des Baumeisters geschlossen entsetzt. Im oe24-Talk stellte Mausi stellt klar, dass Mörtel kein Mensch war, den man einfach so mir nichts, dir nichts aus dem Gedächtnis streichen kann: "Richard Lugner war kein Mensch, den man einfach vergessen kann. Und schon gar nicht jemand, der in Wien spurlos verschwunden ist."

"Er gehörte zu dieser Stadt wie der Stephansdom"

Als langjährige Ehefrau kenne sie eben nicht nur die öffentliche Kunstfigur "Mörtel", sondern vor allem den Mann dahinter. Im oe24-Talk fand sie emotionale Worte für ihren Ex-Partner: "Ich habe Richard viele Jahre als Ehemann erlebt und kenne deshalb nicht nur den öffentlichen 'Mörtel', sondern auch den Menschen dahinter. Er war ein außergewöhnlicher Mensch mit enormer Energie, großem Herzen und einer unglaublichen Leidenschaft für Wien."

Simone, Richard und Mausi Lugner in besseren Zeiten. © zVg

Er habe für die Bundeshauptstadt gebaut, investiert und Tausenden Menschen Arbeitsplätze sowie Unterhaltung geschenkt. Dabei sei er mutig vorangegangen, wo andere zögerten: "Ja, er war manchmal laut, manchmal provokant und sicher nicht immer bequem. Aber genau solche Persönlichkeiten fehlen einer Stadt, wenn sie nicht mehr da sind."

Für Mausi steht fest, dass ihr exzentrischer Ex-Mann untrennbar mit dem Wiener Kolorit verbunden bleibt. Im Talk bringt sie es auf den Punkt: "Richard war eine Wiener Institution. Er gehörte zu dieser Stadt wie der Stephansdom, der Prater oder der Wiener Schmäh. Man konnte über ihn lachen, sich über ihn ärgern oder mit ihm diskutieren – aber gleichgültig ließ er niemanden."

Enttäuschung über die Wende der Stadt Wien

Die finale Park-Absage trifft die Baumeister-Ex deshalb umso härter. Dass die Zusage nach seinem Tod plötzlich wieder ins Wanken geraten ist, stößt bei ihr auf völliges Unverständnis: "Deshalb finde ich es sehr traurig und auch enttäuschend, dass die geplante Benennung eines Parks nach ihm nun nicht stattfinden soll. Wenn eine Stadt einem Menschen, der über Jahrzehnte so viel bewegt und zum Wiener Stadtbild beigetragen hat, einen Park widmen möchte, dann sollte man das nach seinem Tod nicht wieder infrage stellen."

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Fehlerlos sei er zwar nie gewesen, doch seine Einzigartigkeit stehe außer Frage. Genau das mache sein Erbe schließlich aus: "Richard hätte diese Anerkennung verdient. Nicht, weil er fehlerlos war. Sondern weil er einzigartig war. Und vielleicht ist genau das die schönste Erinnerung an ihn: Richard Lugner musste nie perfekt sein, um unvergessen zu bleiben."

Ihr abschließender Appell im oe24-Talk lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Wien hat ihm viel zu verdanken. Und ein kleines Stück Wien könnte nun ihm gehören."