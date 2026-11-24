Aufatmen im ländlichen Raum: Alle 26 Bezirksgerichte in Niederösterreich bleiben bestehen. Die FPÖ feiert den Erfolg, denn Scheibbs und Gmünd stehen nicht mehr auf der Streichliste.

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Der Sparstift ist abgewehrt: Die Zusammenlegung von Gerichtssprengeln in Niederösterreich ist vom Tisch. Scheibbs und Gmünd standen auf der Liste, nun bleiben beide Standorte erhalten.

Die FPÖ Niederösterreich hatte im Frühsommer per Antrag die Bundesregierung, allen voran SPÖ-Justizministerin Sporrer, aufgefordert, die Finger von den Gerichtssprengeln zu lassen. Alle 26 Bezirksgerichte sollten weitergeführt werden.

Sieg für die Region

Verfassungssprecher LAbg. Hubert Keyl jubelt: "Dass diese Pläne jetzt vom Tisch sind, ist erfreulich." Die Bezirksgerichte sind "für unsere Familien und Pensionisten ein unverzichtbarer Zugang zum Rechtsstaat".

Seine Linie ist klar: "Probleme sollen am besten dort gelöst werden, wo sie entstehen." Und er stellt klar: "Wir lehnen eine weitere Ausdünnung der ländlichen Regionen entschieden ab."