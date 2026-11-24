Der 25. November gilt seit Jahrhunderten als einer der wichtigsten Lostage für den kommenden Winter. Meteorologische Daten der Geosphere Austria und alte Überlieferungen zeigen, was Herr und Frau Österreicher in den kommenden Monaten tatsächlich erwartet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit dem Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandria schließt das bäuerliche Arbeitsjahr traditionell ab. Rund um diesen 25. November haben sich über Generationen feste Wetterregeln etabliert, die eine Prognose für die gesamte kalte Jahreszeit wagen wollen.

Im Volksmund heißt es unmissverständlich: "Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein." Doch das ist längst nicht die einzige Weisheit, die an diesem Datum festgemacht wird. Bauern und Wetterbeobachter überlieferten überdies zwei weitere markante Leitregeln:

Sankt-Andreas-Schnee: "Wenn kein Schneefall auf Kathrein is', auf Sankt Andreas kommt er g'wiss" – ein direkter Fingerzeig auf den bevorstehenden 30. November.

"Wenn kein Schneefall auf Kathrein is', auf Sankt Andreas kommt er g'wiss" – ein direkter Fingerzeig auf den bevorstehenden 30. November. Verzögerter Vegetationsstart: "Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt."

Statistisch gesehen besitzen einige dieser Beobachtungen durchaus einen wahren Kern im Hinblick auf spätwinterliche Großwetterlagen, wenngleich moderne Meteorologen betonen, dass ein einzelner Tag keine seriöse Monats- oder Saisonprognose garantieren kann.

Geosphere Austria warnt: Schnee-Walze erfasst Österreich

Passend zum Stichtag stellt sich das Wetter in den kommenden Tagen grundlegend um. Wie die Experten der Geosphere Austria melden, steht der Alpenrepublik ein massiver Wintereinbruch bevor, der von Süden her feuchte Luftmassen ins Land drückt.

Dienstag: Zunächst dominiert im Großteil des Landes strahlender Sonnenschein, lediglich inneralpin hält sich stellenweise flacher Frühnebel. Am Nachmittag verdichten sich im Süden und Westen die Wolkenfelder einer heranziehenden Störung. Die Frühtemperaturen liegen zwischen frostigen minus neun und null Grad, die Tageshöchstwerte erreichen ein bis sechs Grad.

Zunächst dominiert im Großteil des Landes strahlender Sonnenschein, lediglich inneralpin hält sich stellenweise flacher Frühnebel. Am Nachmittag verdichten sich im Süden und Westen die Wolkenfelder einer heranziehenden Störung. Die Frühtemperaturen liegen zwischen frostigen minus neun und null Grad, die Tageshöchstwerte erreichen ein bis sechs Grad. Mittwoch: Im Westen und Süden übernehmen dichte Wolken das Kommando, ehe rasch Niederschläge einsetzen. In den südlichen Beckenlagen schneit es oft bis in tiefe Lagen herab. In Vorarlberg und Nordtirol pendelt die Schneefallgrenze vorerst zwischen 1.000 und 1.300 Metern Seehöhe. Nach Osten und Norden hin zeigt sich vormittags noch zeitweise die Sonne, bevor es abends auch dort leicht zu schneien beginnt. Höchstwerte: minus zwei bis plus fünf Grad.

Im Westen und Süden übernehmen dichte Wolken das Kommando, ehe rasch Niederschläge einsetzen. In den südlichen Beckenlagen schneit es oft bis in tiefe Lagen herab. In Vorarlberg und Nordtirol pendelt die Schneefallgrenze vorerst zwischen 1.000 und 1.300 Metern Seehöhe. Nach Osten und Norden hin zeigt sich vormittags noch zeitweise die Sonne, bevor es abends auch dort leicht zu schneien beginnt. Höchstwerte: minus zwei bis plus fünf Grad. Donnerstag: Ein grauer, tiefwinterlicher Tag im gesamten Bundesgebiet. Es schneit wiederholt bis in tiefe Lagen. Im Westen startet die Schneefallgrenze bei 600 bis 800 Metern, sinkt jedoch im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen verharren bei minus zwei bis plus drei Grad.

Ein grauer, tiefwinterlicher Tag im gesamten Bundesgebiet. Es schneit wiederholt bis in tiefe Lagen. Im Westen startet die Schneefallgrenze bei 600 bis 800 Metern, sinkt jedoch im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen verharren bei minus zwei bis plus drei Grad. Freitag: Es bleibt wolkenverhangen, vor allem in der Osthälfte fällt zeitweise noch etwas Schnee bis ganz hinunter. Im Westen trocknet es ab, dort lockert die Wolkendecke gelegentlich auf. Die Temperaturen bleiben unverändert bei minus zwei bis plus drei Grad.

Klimakrise verändert Aussagekraft der Lostage

Lostage wie Kathrein bilden ein wertvolles immaterielles Kulturerbe aus Jahrhunderten empirischer Himmelsbeobachtung. Früher waren die Menschen mangels Satelliten und Großrechnern auf solche Naturanzeiger angewiesen, um Arbeiten in Wald und Feld zu koordinieren.

In der modernen Klimatologie sind die Grenzen dieser Faustregeln jedoch deutlich spürbar. Wetterlagen hängen von komplexen, kurzfristigen Luftdruckverschiebungen über dem Atlantik und den Polarregionen ab. Hinzu kommt die fortschreitende Erderwärmung: Verschobene Jetstream-Muster und veränderte Zirkulationen führen dazu, dass althergebrachte Regeln heute spürbar seltener zutreffen als noch vor hundert Jahren. Dennoch liefert die aktuelle Wetterlage pünktlich zum Kathrein-Tag genau jenes Bild, das viele Winterfreunde erhoffen.